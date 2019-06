Limone, la carica dei settecento

28/06/2019 di STEFANO GATTI

Sono giorni (anzi settimane) di grande impegno e di passione esagerata per gli skyrunners professionisti ma anche per gli amatori della specialità. Gli eventi si susseguono, richiedono dedizione e spirito di sacrificio, obbligano a spostarsi ed organizzarsi più o meno freneticamente per schierarsi al via. Ma questo è solo il primo “fronte”. Se la campagna estiva è … già sotto le suole delle scarpe da trail, quella autunnale (altrettanto importante perché “sublima” il lavoro di tutta la stagione) in qualche modo bussa già alle porte: occhio a siti web, blog ed account social quindi, perché “aprono” proprio in questi giorni le iscrizioni ad alcuni degli appuntamenti più prestigiosi e ricercati dei mesi di settembre, ottobre e novembre.



Una vera e propria caccia al pettorale. Come nel caso della LimonExtreme del weekend centrale di ottobre. Venerdì 18 e sabato 19 infatti Limone sul Garda sarà – una volta di più – la capitale mondiale dello skyrunning, declinato in tutte le sue possibili varianti. La data da circolare in rosso sul calendario è quella di lunedì 1. luglio, la vostra prima occasione di aggiudicarvi il pettorale per uno degli eventi organizzati sulla sponda bresciana del Lago di Garda da Giovanni Fedrici e dal suo staff. Si tratta del quarto ed ultimo appuntamento italiano delle World Series, dopo quello (già andato in scena) della Livigno Skymarathon, la novità Royal Ultra Skymarathon in calendario il 21 luglio a Ceresole Reale e (dopo l’estate) la ZacUp Skyrace del Grignone del 15 settembre a Pasturo, in Valsassina.



Ad aprire il programma di Limone sarà venerdì 18 ottobre il durissimo Vertical Greste de la Mughera (quasi 1100 metri di dislivello da coprire in soli 3700 metri di sviluppo) che andrà in scena nelle ore del tramonto: collocazione oraria suggestiva tenendo conto dell’ambientazione altamente scenografica. Sabato mattina (19 ottobre) toccherà alla 10K, unica prova “umana” del menu di giornata, prima che in scena entrino gli atleti delle gare “estreme”, con una novità sostanziale rispetto alle scorse edizioni. Nell’ambito del piano di rinnovamento del format delle World Series infatti, l’appuntamento di Limone è stato ridefinito, separando di fatto la gara “Skymaster” (via alle 13.30 per 27 chilometri di sviluppo, 2600 metri di dislivello positivo, riservata agli atleti elite) dalla Limone Skyrunning Extreme (sulla distanza della mezza maratona, per 2000 metri di dislivello complessivo, con partenza alle nove del mattino). La prima riservata ai “pro” che si saranno qualificati a suon di risultati nel corso della stagione, la seconda aperta a settecento amatori, i diretti interessati alla caccia al pettorale al via appunto lunedì 1. luglio.



La gara Skymaster si caratterizzerà per un passaggio spettacolare sotto la cima del Monte Carone (il punto più distante dal campo base di Limone),mentre la Skyrunning Extreme quest’anno eviterà la durissima risalita dell’itinerario della Vertical della sera precedente. Che siate top runners o “semplici” amatori, non abbandonate però Limone senza vivere l’esperienza del party di fine stagione: un vero e proprio happening, nel corso del quale potrete brindare con i campioni e le campionesse dello skyrunning, una volta tanto … a portata di mano!