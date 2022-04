Kima forza quattro: poker di proposte per l’edizione numero venti della skymarathon più fascinosa  

SKYRUNNING

Kilian Jornet e Hillary Gerardi quattro anni fa gli ultimi vincitori della grande corsa sul Sentiero Roma della Valmasino.

Trofeo Kima, il ritorno! A quattro anni dall’edizione più “recente”, la lunga attesa (doppia rispetto al solito) sta per terminare. La ventesima edizione della skymarathon più tecnica ed affascinante e dell’arco alpino è in calendario domenica 28 agosto. La finestra per le iscrizioni riapre allo… scoccare del mese di maggio ma i pettorali a disposizione sono limitati, per via delle regole d’ingaggio: ammissione riservata all’élite mondiale della specialità e priorità a chi era iscritto per l’adesione del 2020, cancellata per l’emergenza sanitaria. Iscrizioni invece aperte per Kima Extreme Skyrace, la new entry disegnata sulla parte conclusiva della prova ultra ed anch’essa in programma l’ultima domenica di agosto, giornata clou di un weekend “a tutto Kima” che scatterà sabato 27 con i confermatissimi Kima Trail e MiniKima. Trofeo Kima

Ad attendere il gotha mondiale dello skyrunning una prova mozzafiato, ventesima edizione appunto di un evento su base biennale voluto da Ilde Marchetti per ricordare il fratello Pierangelo (Guida Alpina, scomparso nel 1994 per un incidente durante un intervento di soccorso in montagna) e disegnato tra le vette granitiche della Val di Mello, la “Yosemite europea”. Banco di prove per gli skyrunners più forti del pianeta l’impegnativo itinerario da 52 chilometri e 8400 metri di dislivello totale (positivo e negativo) sul Sentiero Roma della Valmasino, a cavallo di sette valichi alpini tutti sopra i 2500 metri di quota, con GPM ai 2590 del Passo Cameraccio, ancora nella prima parte della gara. L’85 per cento degli atleti iscritti due anni fa hanno confermato la loro adesione. Per tutti gli altri “pretendenti” (a conti fatti un ristretto quindici per cento), le adesioni per il completamento della starting list riaprono sabato primo maggio. Restano in buona sostanza da assegnare un’ottantina di pettorali. I candidati dovranno compilare un format nel quale sarà loro richiesto di avere portato a termine una serie di gare qualificanti ed essere titolari di un “tesoretto” minimo di punti ITRA (International Trail Running Association), che ammonta a 650 per gli uomini ed a 500 per le donne.

Maurizio Torri

Ad alzare il sipario . sabato 27 agosto - saranno Kima Trail & Mini Kima, che andranno in scena nel confermatissimo format da quattordici e sei chilometri rispettivamente, facendo da degno antipasto alla ben più selettiva giornata clou del fine settimana. Domenica 28 agosto il Trofeo Kima sarà in qualche modo affiancato dalla nuovissima Kima Extreme Skyrace, riservata a trecento concorrenti. E se i cinquecento titolari di un pettorale per il Kima Trail della vigilia avranno la possibilità di correre nel paradiso naturale della Val di Mello per avvicinarsi al mondo della corsa in natura in maniera soft, i trecento che aggiudicheranno un posto al via della new entry “sky” potranno davvero definirsi “corridori del cielo” e saggiare con mano la severità delle montagne della Valmasino ripercorrendo l’ultima parte della gara regina e quindi di fatto “aspiranti” skyrunners del mitico Trofeo Kima. E non solo per modo di dire, visto che la Extreme Skyrace di fine agosto sarà prova qualificante per il Kima del 2024.

Trofeo Kima

Location di partenza e arrivo sarà sempre l’area antistante la Casa delle Guide di via Moss, all’uscita dal centro abitato di Filorera. La partenza è fissata alle otto in punto ed i concorrenti dovranno percorrere un itinerario da 25 chilometro e mezzo, per un dislivello (positivo) di 1850 metri che prevede la salita al Rifugio Gianetti, sotto la parete sud del Pizzo Badile, dove ci si innesta (e da lì fino al traguardo) nel percorso del Trofeo Kima “vero”, del quale lo storico rifugio è il terzo cancello orario. Per poi avviarsi - ancora in salita - verso il passaggio del Passo Barbacan (GPM della prova con i suoi 2570 metri di quota) ed intraprendere la discesa verso il Rifugio Omio, prima di lanciarsi a capofitto nella picchiata verso il traguardo. Un piccolo ma molto significativo assaggio del Trofeo Kima, che offre la possibilità di saggiare con le proprie gambe ed i propri polmoni nel tratto finale della più mitica delle Ultra Skymarathon, quello nel quale la gara si è più volte decisa.

Maurizio Torri

A imporsi nella diciannovesima ed ultima edizione (quella del 2018) Kilian Jornet e Hillary Gerardi. Il mitico campione spagnolo - quattro vittorie nelle ultime cinque edizioni! - si impose a tempo di record (sei ore, nove minuti e 19 secondi) sul francese Alexis Sévennec, secondo a due minuti e 40 secondi, e terzo gradino del podio per lo spagnolo Pere Aurell, a undici minuti e 31 secondi da King Kilian. Da parte sua, la campionessa USA chiuse la sua prova vincente in sette ore, trentasette minuti e 29 secondi, avendo la meglio per un minuto e 32 secondi sulla sorprendente sudafricana Robyn Owen, con la carismatica nepalese Mira Rai a completare il podio femminile con un ritardo di quattro minuti e 17 secondi dalla vincitrice.