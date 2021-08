Glacier Trail in Valmalenco: un ponte tra passato, presente ed avvenire della corsa sui sentieri

TRAILRUNNING

Prima assoluta domenica 22 agosto per una prova che affonda le proprie radici in un passato mitico ma punta verso il futuro tutto da correre.

STEFANO GATTI

Con le sue ambientazioni "patagoniche", il Ghiacciaio di Fellaria (in alta Valmalenco) è una delle mete più gettonate e, appunto, cariche appunto di richiami estremi e di suggestioni in qualche modo esotiche di questo settore della Valtellina. E la quarta domenica di agosto tali scenari faranno da sfondo ad un nuovo evento di trailrunning che a partire dal suo nome - Glacier Trail - evidenzia il legame con l'alta e l'altissima quota e si propone di partire da una sorta di "edizione" zero" per puntare ad un ruolo di rilievo nel calendario nazionale e non solo.

Una gara a due passi dal cielo con vista sul ghiacciaio di Fellaria, appunto, ma anche su quello del non distante Pizzo Scalino, la montagna-simbolo della Valmalenco: è Glacier Trail, all'esordio domenica 22 agosto per l'organizzazione di ASD Sportiva Lanzada. Quando mancano poco meno di due settimane all’evento, le iscrizioni alla prova lunga da 21 chilometri e 1200 metri di dislivello positivo hanno già raggiunto il “sold out” e sono quindi state chiuse per il raggiungimento del numero massimo di iscritti (duecento) mentre ci sono ancora dei pettorali disponibili per la gara sui 12 chilometri (580 metri D+). Entrambe partiranno e arriveranno a Campo Moro, ad una quindicina di chilometri da Lanzada. Per il comune malenco, che da anni ospita competizioni di livello nazionale e internazionale (ultimo in ordine di tempo il Campionato Italiano Assoluto di staffette di corsa in montagna dello scorso mese di giugno, ndr) si tratta di una nuova sfida, come spiega Serafino Bardea, presidente della società organizzatrice e vicesindaco di Lanzada.

“Il percorso a ridosso dei due ghiacciai è bellissimo e siamo certi che piacerà sia agli atleti sia agli appassionati che seguiranno la corsa sul posto o attraverso i media. Ci pensavamo da alcuni anni e siamo contenti di essere riusciti a organizzare la Glacier Trail. Ringrazio gli enti pubblici e gli operatori privati che ci sostengono, senza i quali non potremmo promuovere queste manifestazioni, Enel che ci ha concesso in uso l'area per la partenza e l'arrivo, la Croce Rossa, il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza che saranno presenti per garantire la sicurezza degli atleti, il Gruppo Alpini e il Gruppo Antincendio Boschivo di Lanzada per il prezioso aiuto”.

A lungo sognato, pensato e progettato dal team della Sportiva Lanzada, Glacier Trail ripercorre nel suo itinerario la sezione italiana della skyrace Valmalenco-Valposchiavo, prova in un certo senso mitica andata in scena per dodici anni consecutivi dal 2002 al 2013 e considerata tra le pietre miliari delle corse a fil di cielo, teatro tra l'altro degli esordi sui sentieri tricolori d'alta quota di diversi campioni della disciplina, a partire da Kilian Jornet (che la vinse nel 2008) e poi ancora Dennis Brunod, Ricardo Mejia, Marco De Gasperi, Robert Krupicka e - a livello femminile, Gloriana Pellissier, Manuela Brizio e Angela Mudge (tre vittorie per Krupicka e Brizio). Di più ancora, Glacier Trail punta (e noi siamo convinti che abbia le carte in regola per farlo) a porsi come una sorta di "anello di congiunzione" tra la Valmalenco-Valposchiavo stessa e la recente VUT (Valmalenco Ultradistance Trail, la cui quarta ediizione è andata in scena il terzo weekend dello scorso mese di luglio. Soprattutto perchè, a proposito di quest'ultima, Glacier Trail interessa in pratica l'unica sezione dell'Alta Via della Valmalenco (un itinerario escursionistico da sette giorni di cammino) che non fa parte dei novanta chilometri dell'itinerario classico della VUT stessa.

Partenza ed arrivo di entrambe le gare si trovano sul muro della diga di Campo Moro, a 1995 metri di quota, tra l'altro teatro alcuni anni fa di una prova del Campionato del Mondo di Tuffi dalle Grandi Altezze (Cliff Diving) dall'ambientazione unica nel suo genere. Da lì si sale prima su fondo asfaltato - per un chilometro e mezzo circa - e poi lungo il sentiero per raggiungere prima la diga di Campo Gera quindi il Rifugio Bignami, dove è previsto un traguardo volante per gli atleti della gara da 21 chilometri: il primo a tagliarlo vincerà il premio speciale "Memorial Renato Parolini”, in ricordo del consigliere della Sportiva Lanzada che perse la vita in quella zona. Da lì si scende a contornare la sponda settentrionale del bacino artificiale, superando attraverso un serie di ponti i torrenti originati dalla fusione del soprastante ghiacciaio di Fellaria, fino a toccare prima l'Alpe Gembré e poi ("vincendo" a forza di tornanti una breve ma ripida rampa) all'Alpe Val Poschiavina, dove gli atleti del percorso "breve" si dirigeranno verso l'arrivo di Campo Moro. Agli iscritti alla gara più lunga toccherà invece a quel punto la missione di risalire per intero la splendida e bucolica Val Poschiavina fino a doppiare in rapida (ma soprattutto ripida...) sequenza il Passo Canciano - punto di confine con la Svizzera - ed il passo di Campagneda, con i suoi 2615 metri di quota rappresenta il GPM della gara (dove di trova il caratteristico arco di legno che "celebra" appunto la Valmalenco-Valposchiavo), per poi iniziare la lunga discesa che, con qualche breve passaggio tecnico appena sotto il valico, il passaggio tra scenografici laghetti, il piano inclinato di Alpe Campagneda ed il passaggio prima al Rifugio Ca' Runcasch e poi al Rifugio Zoia, riporta al traguardo di Campo Moro.

Al di là della denominazione data alla prova, è importante sottolineare come il percorso di gara non metta piede sul terreno ghiacciato, ma non sia comunque da prendere sottogamba, essendo interamente tracciato al di sopra dei duemila metri di quota. A riassumerne il carattere e la “carta d’identità” è Ivan Picceni, responsabile del percorso:

“Il tracciato di gara non è particolarmente difficile, non ci sono tratti molto tecnici o pericolosi ed è adatto a tutti ma l'alta quota si farà sentire, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche negative che ci auguriamo però di non incontrare. Se così fosse, valuteremo se definire un percorso alternativo oppure il rinvio. Entrambe le prove hanno carattere agonistico: sono inserite nel calendario Fidal e quindi riservate ai soli atleti maggiorenni. La sicurezza degli atleti sarà garantita dalla presenza della Croce Rossa, del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, Nella zona di partenza e arrivo sarà montata una tenda riscaldata per la prima assistenza. Gli atleti saranno posizionati sulla linea di partenza alla distanza di un metro l'uno dall'altro, dovranno indossare la mascherina, indossarla per i primi cinquecento metri lmeno e poi rimetterla all'arrivo”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione anche le istituzioni, ad iniziare dall’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Christian Nana:

“Siamo competitivi e le sfide non ci spaventano. Possiamo contare sulla Sportiva Lanzada e su un centinaio di volontari che lavorano per l'organizzazione degli eventi sportivi, ma anche culturali, senza i quali non potremo fare nulla. Abbiamo un territorio vasto, il settimo per estensione in Lombardia (che include tutto il versante italiano del gruppo del Bernina, il quattromila più "orientale" dell'arco alpino, ndr) e bellissimo che vogliamo valorizzare: abbiamo investito per sistemare i sentieri in alta quota e per promuovere queste manifestazioni che garantiscono un ritorno economico a negozi ed esercizi pubblici”.

Grazie alla Glacier Trail i riflettori si accenderanno su una zona particolarmente suggestiva e molto frequentata dagli escursionisti durante la bella stagione. Il presidente del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco Dario Ruttico ha reso merito al lavoro in tandem di Comune e Sportiva Lanzada:

“Il Comune di Lanzada c'è sempre quando si tratta di promuovere il territorio attraverso la cultura, le tradizioni e lo sport: questo è un territorio ancora poco conosciuto che abbiamo il dovere di valorizzare e di sviluppare in chiave green, in una logica di salvaguardia ambientale. Sono certo che anche questa gara sarà organizzata alla perfezione grazie alla tenacia e alla dedizione della Sportiva Lanzada: faremo un'ottima figura”.

Glacier Trail è organizzata da ASD Sportiva Lanzada con il Comune di Lanzada e il sostegno di Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Consorzio Bim dell'Adda, Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco. La manifestazione si inserisce nell'ambito del progetto Interreg "B-Ice & Heritage", Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera, che unisce la Valmalenco, la Val Poschiavo, la Val Bregaglia e l'Alta Engadina.