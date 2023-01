Fly-Up Sport 2023 by Mario Poletti: proposta diversificata, ricca e innovativa

TRAILRUNNING

Nel carnet 2023 della società di promozione sportiva bergamasca anche la Combinata Orobica d'inizio primavera

© Cristian Riva Sono in tutto sette - tra conferme e new entries - le tappe che compongono il calendario 2023 di Fly-Up Sport, al via alla fine di aprile con la gettonatissima La Valzurio Trail ed al... traguardo a metà ottobre con la “appartata” e suggestiva Val del Riso Trail. Altri due sono però i fiori all’occhiello del circuito a “trazione integrale orobica” sancito dallo staff che opera sotto la guida di Mario Poletti: uno a testa tra nuove proposte ed appuntamenti già presenti nel 2022. Rispettivamente - e in ordine di apparizione in scena - la già attesissima novità MUST (Memorial Ultra Scalve Trail) nel primo weekend della prossima estate e il “superclasico” International Orobie Skyraid a giugno, nuovamente scelto da FISky come prova unica valida per l’assegnazione del titolo italiano maschile e femminile di per la specialità UltraSkyMarathon. Completano la scaletta 2022 l’altra novità Sportumanza Trail, il riconfermato Trail del Centenario e l’imperdibile e inconfondibile Magut Race: un “must” del suo genere: a caratteri minuscoli in questo caso ma… maiuscola per sforzo fisico e forza di volontà necessari per affrontarla!

© DR Fotografia

Tutte le prove del ricco, vario ed innovativo “settebello” Fly-Up si svolgeranno (viene da dire: per statuto) nella parte montuosa della provincia di Bergamo, quella occupata dalle selvagge Orobie, con focus sulla Val Seriana ed i suoi solchi laterali, ma non per questo meno suggestivi ed impegnativi. Non è un caso: sono proprio l’amore per lo sport e per il territorio, per la competizione e per i sentieri di questo settore delle Prealpi il “motore” nonché - fin dall’ormai lontano 2008 - la terra d’elezione del team diretto da Poletti, che si adopera a fondo per vivacizzarne ed incrementarne costantemente la promozione. Una missione appassionata ed incessante che nel 2022 ha permesso a Fly-Up Sport di allargare il proprio raggio d’azione, integrando il lavoro organizzativo di altre due prove della provincia di Bergamo: la classica dicembrina Monte Misma Xmas Trail e la "vertiginosa" This is Vertical Race di Valgoglio all'inizio dell'autunno.

© Fly-Up Sport

Tornando al presente ed all’immediato futuro, il circuito si apre sabato 29 aprile con La Valzurio Trail (23 chlometri, 1300 metri D+), appuntamento classico, con l’articolo maiuscolo:! Prima gara di stagione per gli amanti delle Orobie e non solo, che nella “Valle Azzurra” (laterale della Val Seriana nel suo settore medio) possono aprire il gas e valutare lo stato di forma “pronti-via”, in uscita dalla stagione invernale. Il passaggio dalla piena primavera all’estate avviene a cavallo tra la seconda e la terza prova. Giugno è infatti un mese da correre a perdifiato, visto che incolonna ben tre dei sette appuntamenti di Fly-Up Sport venti-ventitré.

© Fly-Up Sport

Tre prove nel giro di ventuno giorni, altrettanti “sabati del villaggio orobico”. Si parte con l’uno-due della prima decade: sabato 3 giugno debutto in società per il nuovissimo Sportumanza Trail che richiama nel nome l’antica pratica della transumanza, la migrazione stagionale di greggi, mandrie e pastori, da pascoli situati in zone collinari o montane verso quelli delle pianure (nella stagione invernale) o viceversa (nella stagione estiva) lungo tratturi e mulattiere.

© Fly-Up Sport

La gara, con partenza da Clusone in val Seriana e arrivo a Castione della Presolana, si svolgerà sulla distanza di diciotto chilometri e 1500 metri D+ lungo il sentiero CAI 317 attraverso le creste di Cima Blum, Cima Pare, Cima Valsacco e Malga Presolana. Sportumanza Trail fa parte di un progetto molto più ampio, già inserito nell’agenda di “Bergamo e Brescia capitali della cultura italiana” e vede tra i suoi attori protagonisti Università di Bergamo, Confindustria e Fassi Gru. Sette giorni più tardi - sabato 10 giugno - sarà la volta di uno dei successi targati Fly-Up dello scorso anno, vale a dire il Trail del Centenario tra le montagne dell’Alta Valle Brembana. Inaugurato appunto nel 2022 per festeggiare i cento anni di Lovato Electric ma promosso quest’anno a… dignità annuale. Due le proposte: prova-clou da 24 chilometri per 1400 metri di dislivello positivo, 12 chilometri e 800 metri D+ per quella d’ingresso.

© Cristian Riva

Un solo weekend di pausa (l’ultimo della primavera), prima del… tuffo a capofitto e tutt’altro che rinfrescante della novità MUST (Memorial Ultra Scalve Trail) che - come anche il questo caso suggerisce il nome ed in linea con la prova che lo precede - fa memoria della tragedia della Diga del Gleno e rende onore alle trecentocinquanta vittime del crollo della diga stessa. La gara anticipa di poco più di cinque mesi il centenario dell’evento, accaduto nelle prime ore del mattino del primo dicembre del 1923. MUST è disponibile per i più allenati e tenaci in versione ultra da 47 chilometro (3600 metri D+) e MUST “corto” da 23 chilometri e 1300 metri di dislivello positivo.

© Fly-Up Sport

Smarcato il mese di fuoco del proprio calendario, il circuito imboccherà con decisione la discesa (si fa per dire!) verso il finale di stagione. Superato in Val di Scalve il valico metaforico della boa di metà stagione, gli aficionados Fly-Up dovranno affrontare quelli molto più reali e faticosi di International Orobie Skyraid, in programma sabato 22 luglio. Quattro settimane di pausa più che mai benvenute e necessarie, prima di mettersi all’opera sui sentieri dell’alta Val Seriana. La prova-clou, quella che dà il nome all’evento stesso e ne identifica il carattere, passa quest’anno da 58 a 48 chilometri (3200 metri D+), spostando la sua partenza dalla località di Valcanale anziché dal centro del paese di Ardesio, nel fondovalle principale. A completare il progamma la più breve ma più tecnica Skyrace da 23 chilometri e 2200 metri D+ (equivalenza che rende l’idea del suo coefficiente di difficoltà), al via da Fiumenero.

© DR Fotografia

Si cambia completamente registro per un altro appuntamento a suo modo classico e di successo: Magut Race, la corsa dei muratori con un sacco da ventincinque (!) chili di cemento sulle spalle, che anche quest’anno si svolgerà sulla pista da sci "Paola Magoni" nella località Monte Purito a Selvino sabato 29 luglio e potrà contare ancora una volta sul contributo di Italcementi: una vertical anomala e goliardica lungo un rampa dallo sviluppo di 230 metri ed una settantina di guadagno altimetrico. Sarà solo a questo punto della stagione, gettato a terra il fardello di cemento, che i fedelissimi del circuito potranno finalmente concedersi una meritata vacanza prima dello sbocco finale del calendario nelle atmosfere ormai pienamente autunnali di Val del Riso Trail, prova da 20 chilometri circa (900 metri D+) con campo-base a Villassio, frazione alta del paesino di Gorno, in programma domenica 15 ottobre.

Per maggiori informazioni, visitate il sito web www.fly-up.it

© Fly-Up Sport

Tornando al presente, alle multiformi attività di Fly-Up Sport va aggiunta quest'anno la partnership con due altri appuntamenti "targati" BG per dare vita alla prima edizione della Combinata Orobica. Il format prevede tre appuntamenti: si parte con la classica Sky del Canto di Carvico (in programma domenica 26 marzo), si prosegue con l'altrettanto atteso Arrancabotta Trail di Botta/Sedrina di domenica 16 aprile e si... taglia il traguardo sabato 29 aprile con La Valzurio Trail, in un ideale passaggio di consegne tra la Combinata Orobica stessa ed il circuito "estivo" Fly-Up Sport. Ideata per condividere la stessa passione anche con gli organizzatori di altre gare, la Combinata unisce le Valli Bergamasche. Ci si può iscrivere singolarmente sul portale Pico Sport (www.picosport.net) ad ognuna delle tre prove oppure scegliere d’iscriversi a tutte. In occasione della terza ed ultima tappa in Valzurio ci sarà una premiazione unica per chi ha corso tutte le gare. La classifica finale sarà stilata sommando i tempi delle tre prove.