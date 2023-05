Da Ugazio a Delorenzi, da Mathys a Koligar: il gotha vertical alla sfida di Domobianca

SKYRUNNING

Conto alla rovescia per la terza edizione della prova "only up" ambientata sui pendi delle piste da sci di Domodossola

© Luciano Campani Appuntamento in quota l’ultimo fine settimana di maggio per Domobianca Vertical Race Salomon che vedrà ai nastri di partenza tanti big di livello internazionale. Organizzato da Domobianca365 in collaborazione con i ragazzi di Skydrunker, l’evento prenderà il via alle 17.30 di sabato 27 maggio dal piazzale dell'Alpe Lusentino. L’itinerario di gara prevede un percorso di tre chilometri e mezzo per 770 metri di dislivello positivo, con linea d’arrivo sulla vetta del Moncucco. Il record assoluto è quello stabilito nel 2021 dall’elvetico Roberto Delorenzi in 29 minuti e 54 secondi. Tra le donne il record appartiene invece a Paola Varano che si è imposta sia nel 2021 che nel 2022, migliorandosi di dieci secondi da un anno all’altro e fissando l’asticella a 39 minuti e 13 secondi.

© Luciano Campani

A presentarci la terza edizione dell'evento ambientato nella stazione di sport invernali di Domodossola è, leader di un comitato organizzatore forte tra l’altro dell’esperienza maturata neidello scorso mese di settembre.

“Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto durante questi anni: sta portando grossi risultati. Essere conosciuti e ricercati in ambito internazionale è segno di fiducia nella nostra professionalità. Sono già iscritti atleti élite del calibro alla gara la campionessa del mondo di skyrunning Maude Mathys, il campione del mondo Roberto Delorenzi, il fortissimo atleta della Nazionale Italiana FISky Marcello Ugazio (vincitore della prova nel 2022), la specialista slovena Mojka Koligar del Team SCARPA e la scialpinista francese del Team La Sportiva Jessica Pardin. Riceviamo quotidianamente manifestazioni di interesse da parte dei più forti atleti al mondo che sicuramente andranno ad aggiungersi ai nastri di partenza fino a pochi giorni prima della gara. Sarà una bella occasione per tutti gli appassionati di poter correre fianco a fianco di grandi campioni. Il nostro obiettivo nell’organizzazione di questi eventi è quello di utilizzare lo sport come volano turistico per l’Ossola e direi che ci stiamo riuscendo molto bene”.

© Domobianca Vertical Race

La gara ha anche una versione invernale, la Luse Skysnow Vertical che ha esordito in calendario “con il botto” alla metà dello scorso mese di marzo, subito inserita nel calendario del circuito federale CRAZY SkySnow Italy Cup. Sabato 27 maggio le seggiovie di Domobianca saranno aperte al pubblico a prezzo agevolato, per permettere a tutti di salire a fare il tifo lungo il percorso. La gara assegnerà anche il terzo trofeo in memoria di Davide Bolognini messo in palio dalla famiglia.

© Luciano Campani

La campagna iscrizioni è in pieno svolgimento in modalità online al costo di quindici euro sul portale specializzato Wedosport, collegandosi al seguente link:

https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=55556

www.wedosport.net

Tutte le info-gara sono reperibili sulla pagina web dell'evento: www.domobiancaverticalrace.it