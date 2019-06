Atletica, servono medici in corsia: la Bertone rinuncia ai Mondiali di maratona

21/06/2019

Manca il personale medico e quindi niente Mondiali perché la professione impone la presenza in corsia. Ecco perché Catherine Bertone, maratoneta e pediatra valdostana, non sarà presente alla rassegna di Doha a fine settembre. Ad annunciare il forzato forfait "per inderogabili impegni lavorativi" è stata la stessa atleta in un post pubblicato sul suo profilo Facebook: "Onoratissima di poter vestire la maglia azzurra in un Mondiale di atletica leggera, ma ahimè la coperta in ospedale è sempre più corta".



La Bertone, classe 1972, in servizio all'ospedale Beauregard di Aosta, paga dunque la carenza di medici nella struttura sanitaria valdostana che già negli ultimi mesi l'aveva costretta a rinunciare a numerosi raduni collegiali. E va ricordato che, nonostante l'età e i turni in ospedale, la Bertone ha indossato la maglia azzurra arrivando 25esima ai Giochi di Rio del 2016 e ottava degli Europei di Berlino del 2018.