Ammortizzazione e protezione, parole d'ordine di Ghost MAX  

In palio fino a pochi giorni prima di Natale la possibilità di regalarsi un pettorale per la prossima Mezza Maratona di Barcellona by Brooks

© Brooks Running Press Office Parafrasando il titolo del quarto film della saga di Guerre Stellari, la Minaccia Fantasma è quella che i runners di tutto il mondo rifuggono con il pensiero e combattono con azioni virtuose. Il rischio di un infortunio, sempre dietro l’angolo della curva, lungo una discesa, nel corso di una maratona, di una skyrace, come anche nel “bel” mezzo della più innocua delle uscite di allenamento. La nostra citazione cinematografica iniziale è quantomai azzeccata per affiancare alle pratiche individuali il lancio di Ghost Max, versione supersafe del modello Brooks di maggior successo. Dove “MAX” sta per massima ammortizzazione e protezione. Stabilità e comfort insieme. Un amico di nome MAX, insomma: anzi due! Per preparare gli impegni agonistici, per l’attività quotidiana e - a maggior ragione, anzi massima! - per la riatletizzazione e il rientro corsa dopo un infortunio, dovesse mai incrociare la vostra traccia: dita incrociate, naturalmente!

Azienda leader nella progettazione e produzione di prodotti per la corsa e la performance, Brooks Running presenta l’ultimo innovativo prodotto della famiglia Ghost: Ghost MAX. Grazie alla speciale mescola DNA LOFT v2 e alla tecnologia GlideRoll Rocker, questo nuovo modello garantisce un impatto più morbido con il terreno e una corsa più fluida, aiutando a proteggere le ginocchia e le caviglie Del runner. Ghost MAX è una nuova e diversa versione della popolarissima Ghost che assicura una protezione ancora maggiore: il modello ideale per chi ricerca nella corsa comfort e fluidità, con una protezione aggiuntiva. La particolare forma della suola di Ghost MAX garantisce una stabilità senza eguali che dà sicurezza, senza interferire con una falcata neutra.

Indipendentemente dal loro livello, tutti i runner possono trarre vantaggio da un’esperienza di corsa caratterizzata dalla massima protezione e scegliere le scarpe giuste può aiutare a prevenire lesioni e proteggere dagli infortuni. Ghost MAX è ideale per i runner che cercano una protezione aggiuntiva e necessita di transizioni assistite.

“L’elevata quantità di morbida ammortizzazione di Ghost MAX, combinata con la tecnologia di transizione GlideRoll Rocker e un differenziale più basso, possono apportare notevoli benefici a chi soffre di fascite plantare, metatarsalgia e neuroma di Morton. Le Ghost MAX riducono l’assorbimento di energia nei tessuti molli del piede, consentendo una diminuzione dello stress su articolazioni, muscoli e tendini. Il corretto supporto dell’arco plantare migliora la stabilità, mentre l’esclusiva struttura Linear Last adatta la calzata alla forma del piede e dei plantari”. (Francesco Caroni - Key Account Manager & Footwear Champion presso Brooks Running Italia)

I modelli MAX sono frutto di “Run Signature”, l’approccio olistico che Brooks adotta per comprendere meglio le esigenze dei runner e la loro esperienza di corsa, con la promessa di offrire prodotti da corsa ottimizzati in base alle esigenze biomeccaniche di ciascun individuo. Run Signature si propone di realizzare design di calzature che, attraverso le loro qualità intrinseche, aiutino il corpo a correre rispettando il peculiare schema di movimento di ognuno.

Ghost MAX è dotata della tecnologia di transizione GlideRoll Rocker, concepita per assistere attivamente nelle transizioni dal tallone alla punta e renderle più fluide. GlideRoll Rocker è una tecnologia che può aiutare le persone a correre restando fedeli al proprio schema di movimento abituale, in particolare chi manifesta una mobilità articolare ridotta. La tecnologia GlideRoll Rocker, offrendo una maggiore ammortizzazione, è ottima anche per le persone che soffrono di fascite plantare e osteoartrite. Chi preferisce una scarpa che può indossare ovunque, o chi è alle prese con fastidi o dolori cronici e cerca un modello che favorisca impatti più morbidi con il terreno a ogni passo, troverà in Ghost MAX la soluzione più adatta alle proprie esigenze: la maggiore altezza dello stack e l’ammortizzazione aggiuntiva di questa scarpa offrono sia un tocco moderno che un’ottima protezione, caratteristiche che la rendono adatta a tutti i runner, indipendentemente dal loro livello e dai loro obiettivi. Le scarpe MAX, inclusa la nuova Ghost MAX, non sono dotate di tecnologia di supporto e sono quindi classificate come scarpe da corsa neutre.

Dal primo giorno di dicembre fino a venerdì 22 chi acquista Ghost Max ha la possibilità di vincere un weekend a Barcellona e il pettorale per correre la gara EDREAMS MITJA MARATÓ BARCELONA BY BROOKS – la mezza maratona di Barcellona, in programma domenica 11 febbraio 2024. Il concorso è valido per gli acquisti effettuati solo ed esclusivamente presso i punti vendita dei rivenditori selezionati e sul sito Brooks Running nel periodo di validità del concorso. Per partecipare è sufficiente allegare la prova d’acquisto sulla pagina dedicata all’iniziativa, scattata appunto il primo dicembre scorso.