Dan Peterson: "In casa parlo italiano e scherzo con Laura sugli strafalcioni"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano scherza sugli strafalcioni (come lui stesso definisce) che ogni tanto gli capitano con l'italiano, lingua che parla in casa con la moglie Laura. E ricorda un aneddoto: "Quella volta che dissi pulaster per descrivere un pulcino e tutti scoppiarono a ridere...".