Dan Peterson: "Il mio idolo Phil Cavarretta"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia ricorda il suo primo idolo nel mondo dello sport: "Era Phil Cavarretta, prima base dei Chicago Cubs. E' stato il primo giocatore che ho visto dal vivo a una partita, era un duro. Abitava pure molto vicino a me: mi sono ispirato a lui".