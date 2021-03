Perché i club stanno espandendo il proprio brand con i videogiochi?

Gli esports sono in continua espansione e permettono partnership incredibilmente redditizie

Nelle ultime settimane i grandi club del calcio italiano, come Roma, Juventus e Inter, si stanno approcciando anche a videogiochi non calcistici con la messa in vendita delle skill personalizzate sul celebre gioco Fortnite della Epic Games, che permette all’utente di acquistare il prodotto e vestire i propri personaggi con la maglia della propria squadra del cuore.

Dunque in questa sfida dell’intrattenimento che oramai vede gli sport tradizionali competere sempre più maggiormente con gli sport elettronici, i grandi club cercano di accaparrarsi questa fetta di mercato immensa, che per Fortnite vede numeri assolutamente strabilianti con oltre 200 milioni di utenti mensili ed una spesa che da aprile 2019 a luglio 2020 ha oscillato fra i 25 e 45 milioni di dollari.