L’ultima volta che abbiamo visto le mani di un portiere

Euro 2004, quarti di finale, il portoghese Ricardo si trasforma in un’icona

I portieri non hanno mani ma guanti, di ogni forma e colore, sembrano arti che vivono una vita propria, come il braccio del dottor Stranamore di Kubrick nella scena in cui Peter Sellers, durante un discorso folle, cerca di tenere a freno l’impulso del saluto nazista fino a quando, però, il braccio si tende verso l’alto con la mano stesa in alto, trionfante; Sellers, allora, la blocca con enorme sforzo e la mano cerca di soffocarlo secondo il tragico canone nazista; o come in un vecchio e poco riuscito film di Oliver Stone, The hand, in cui la mano di un disegnatore di fumetti, mutilata in un incidente, va in giro a uccidere persone che l’uomo aveva pensato di ammazzare.

O la mano della Famiglia Addams – in originale è The Thing, La Cosa – che si muove in casa in completa autonomia; siamo dalla parte della sindrome della mano aliena (AHS), un disturbo neurologico che comporta la perdita del controllo di una mano, quasi sempre la sinistra: l’arto fa quello che vuole, è un estraneo al corpo, per cercare di tenerlo a freno vengono adottati guanti atti a impedire la presa degli oggetti. Non guanti da portiere dunque, quelli che proteggono, coccolano, accudiscono, rassicurano le mani.