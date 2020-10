Locatelli è pronto per una big

Manuel Locatelli ha 22 anni ma è già stato tre calciatori differenti. Esordisce in Serie A con il Milan, a 18 anni, contro il Carpi e chi lo vede in campo immagina subito un Ambrosini più tecnico. Segna dopo pochi mesi un gran gol contro il Sassuolo e uno ancora più importante contro la Juventus. “Gli spagnoli avranno sempre brevilinei con una tecnica impressionante, noi per fortuna abbiamo di nuovo gente come Locatelli”. Questo era lo slogan che lo ha accompagnato fin da subito. Dopo il primo anno inizia a giocare male, a tenere troppo la palla, a non integrarsi con compagni come Biglia e Bonaventura, ad andare in panchina e ad essere quasi dimenticato. Il nuovo payoff diventa: “Ci eravamo fatti troppe illusioni”.