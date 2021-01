La seconda giovinezza di Mattia Destro

Il 27 settembre 2014 è un sabato qualunque. A Roma c’è il sole, è una di quelle giornate in cui l’estate non sembra volersi arrendere all’arrivo dell’autunno. Si va in giro in maniche corte, ogni tanto passa quella folata di vento che pare mandata dal Signore, il tramonto arriva tardi e si ha l’illusione di poter andare ancora in vacanza, se solo se ne avesse il tempo e il modo.

La seconda Roma di Rudi Garcia ha intenzioni bellicose, l’obiettivo è la Juventus e il suo triangolino tricolore. La dichiarazione definitiva di una guerra alla quale i giallorossi, col senno di poi, di fatto non parteciperanno è l’acquisto di Juan Manuel Iturbe, reduce dal campionato della vita. Se Luca Toni è riuscito a chiudere la stagione a quota 20 gol nonostante i trentasei anni suonati, è opinione unanime, il merito è prevalentemente il suo. Toni chiuderà l’annata successiva segnandone 22, ma non è questo che ci interessa.

All’Olimpico c’è proprio il Verona, con Mandorlini che erige un muro a protezione del suo giovane terzo portiere: Pierluigi Gollini ha 19 anni e ha esordito in Serie A tre giorni prima per la contemporanea assenza di Rafael e Benussi. La Roma fatica a sfondare, si presenta con Totti centravanti nel giorno del suo 38esimo compleanno ma Garcia, nella ripresa, rinuncia all’idea, inserendo Florenzi per allargare il campo e dando spazio anche a Gervinho, partito dalla panchina, al posto di Ljajic.

Viene dunque spostato al centro un ragazzo che, in quel momento, è la grande speranza non solo della Roma, ma del calcio italiano. Mattia Destro ha chiuso il 2013-14 con 13 gol in 20 presenze, entrando nelle rotazioni della squadra di Garcia con un impatto devastante. Il primo a togliere il tappo al match è Florenzi con una rete bella e complicata, una conclusione secca di destro su un pallone apparentemente innocuo, come se avesse visto il gol ancora prima di calciare. Ce ne sarebbe abbastanza per prendere la copertina, ma non ha ancora fatto i conti con Destro. Alla fine mancano quattro minuti o giù di lì, il centravanti mette giù un pallone di petto a pochi metri dal cerchio di centrocampo, potrebbe condurre il tre contro quattro con la consapevolezza di avere davanti a sé una freccia come Gervinho.