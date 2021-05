Dall’introduzione dei tre punti a vittoria, nessuna squadra campione d’inverno ha mai mancato la qualificazione alla Champions. Il Milan rischia di essere la prima. Analisi di una possibile débâcle

Dalla stagione 1995-96, quella dell’introduzione dei tre punti a vittoria, nessuna squadra campione d’inverno ha mai mancato la qualificazione alla successiva Champions League: basterebbe questo dato per descrivere il surreale finale di stagione del Milan, che dopo essere stata la rivelazione del girone di andata, rischia di gettare al vento un obiettivo fondamentale per il futuro sportivo e societario. Mancano ancora quattro giornate, e i rossoneri sono pienamente in corsa, ma un passo falso nella prossima trasferta sul campo della Juventus sarebbe forse compromettente.

Le ragioni della possibile débâcle sono molte, a cominciare da una lotta per i primi quattro posti mai equilibrata come quest’anno, con la quota Champions destinata probabilmente a superare i 75 punti, un evento raro. Due anni fa, per dire, Atalanta e Inter sono arrivate terze e quarte con 69 punti, con in rossoneri quinti a 68.

Dopo sette anni di lontananza dalla coppa che una volta era il giardino di casa del Milan, quella attuale sembrava essere davvero la stagione giusta per il ritorno del Diavolo in Champions, e per questo tra i tifosi rossoneri serpeggia un misto di rabbia e rassegnazione, con addirittura la ricomparsa dell’hashtag #PioliOut, dopo mesi trascorsi al ritmo di Pioli is on fire.