I migliori colpi del mercato di gennaio

Quella di quest’anno quasi certamente non verrà ricordata come una delle sessioni di calciomercato invernale più interessanti e dispendiose. L’emergenza Covid-19 ha segnato tutto il mondo del calcio, e i conti delle varie società non sono stati risparmiati. Ciò nonostante possono sempre arrivare giocatori insospettabili, capaci di cambiare la stagione o la storia di un club. Giocatori giunti dentro un alone di scetticismo, per poi rivelarsi colpi fondamentali. Negli anni è capitato varie volte. E non sempre spendendo cifre esorbitanti.