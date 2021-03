Qualificazioni Mondiali 2022: vince la Serbia, ko per la Slovenia

VERSO QATAR 2022

La nazionale di Stojkovic passa 2-1 in Azerbaigian, Cipro batte 1-0 a sorpresa quella allenata da Kek

In attesa delle partite della sera, sono due i match delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 che si sono svolti nel tardo pomeriggio. La Serbia riesce a imporsi 2-1 sul campo dell’Azerbaigian: al vantaggio ospite di Mitrovic (16’), aveva risposto Makhmudov su rigore al 59’, prima che lo stesso Mitrovic non firmasse la doppietta all’81’. La Slovenia invece finisce ko a sorpresa Cipro per 1-0: il gol vittoria viene siglato da Pittas al 42’. Getty Images

AZERBAIGIAN-SERBIA 1-2

La Serbia è corsara in Azerbaigian per 2-1 e conquista la seconda vittoria in tre partite nel gruppo A, dopo il pareggio in rimonta contro il Portogallo. Gli ospiti sbloccano il risultato al 16’ del primo tempo grazie a un bel controllo e tiro col destro da parte di Mitrovic dopo il suggerimento di Tadic. Padroni di casa che però non mollano il colpo e pareggiano i conti al 59’ grazie al calcio di rigore trasformato da Makhmudov (fallo di Kostic). L’1-1 sembrerebbe a un certo punto il risultato finale ma, a 9’ minuti dalla fine, ci pensa nuovamente l’attaccante del Fulham a riportare definitivamente avanti i serbi con un sinistro potente.

CIPRO-SLOVENIA 1-0

Sconfitta pesante per la Slovenia, che non è riuscita a cominciare nel migliore dei modi il suo percorso nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 e che viene sorpassata nella classifica del gruppo H proprio da Cipro. La Nazionale allenata da Kostenoglou fa il colpaccio a Nicosia e si porta ora a quota 4 nel girone. A decidere la sfida è Ioannis Pittas: al 42’ il numero 23 dei padroni di casa firma il gol vittoria con un bel mancino da appena dentro l’area avversaria che termina a fil di palo. Niente da fare per il portiere Oblak. Inutili poi gli sterili tentativi portati avanti da Ilicic e compagni.