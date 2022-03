Italia: Mancini non chiama Balo, ci sono Joao Pedro e Luiz Felipe

Nel gruppo dei 33 giocatori chiamati da Mancini in vista dei playoff per l'accesso a Qatar 2022 ci sono Luiz Felipe e Joao Pedro, entrambi alla prima convocazione in nazionale dopo la chiamata nello stage di fine gennaio. Il grande escluso è dunque Mario Balotelli. Alla seconda chiamata, invece, dopo quella nel novembre 2020, Mattia Zaccagni. Tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Politano, Stefano Sensi e Pierluigi Gollini. Manuel Locatelli, positivo al Covid-19, raggiungerà il ritiro al termine del periodo di isolamento sanitario. Altra grande assenza è quella di Federico Bernardeschi, uno dei punti fermi della gestione Mancini.

Getty Images