Italia, la mossa Figc per blindare Mancini: rinnovo fino al 2026 con aumento

BLINDATO

Il progetto azzurro cucito attorno al ct, basti pensare a figure come Vialli e De Rossi

Prima il futuro prossimo, poi quello a lunga scadenza. Prima la Lituania, poi le discussioni sul prolungamento del contratto. In casa Italia tutti concentrati sulla fine del primo mini-ciclo di qualificazioni al prossimo Mondiale ma in Figc si pensa anche a blindare Roberto Mancini, forte di un progetto che ha portato vento nuovo in Nazionale e soprattutto risultati. Il tecnico azzurro, in scadenza l'anno prossimo, è un punto fermo per Gravina che gli proporrà un rinnovo fino al 2026 con aumento di stipendio per evitare tentazioni di club. Getty Images

L'ingaggio, spiega Repubblica, passerebbe dagli attuali due milioni di euro netti all'anno a tre milioni netti, con bonus da decidere. Tornando ad allenare in un club il Mancio guadagnerebbe sicuramente di più ma dalla sua la Federazione ha la forza di un progetto cucito attorno al ct. Oltre allo staff sul campo (i vari Lombardo, Evani, Salsano, Nuciari e Battara), l'organico di Club Italia è stato integrato da figure vicine a Mancini: basti pensare al capodelegazione Vialli o alla recente introduzione di De Rossi come assistente. Senza contare la riconferma chiesta a gran voce - e ottenuta - di Oriali come team manager nonostante l'incarico all'Inter.

Gravina poi continua ad andare alla carica per Marcello Lippi, che potrebbe diventare il prossimo ingresso in Figc per rafforzare ulteriormente la struttura. Recentemente i due si sono visti, il presidente federale ha ribadito al ct campione del mondo 2006 di volerlo in squadra perché risorsa preziosa, magari come coordinatore delle Nazionali.