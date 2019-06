Pjanic: "Alla Juve solo certezze, arriverà un grande tecnico"

10/06/2019

Dal ritiro della sua nazionale, che martedì affronterà l' Italia nelle qualificazioni per Euro 2020, Miralem Pjanic parla anche della Juventus e del dopo Allegri : "Arriverà un grande tecnico, alla Juve ci sono solo certezze, presto ci sarà una decisione - dice il centrocampista -. Come detto da tanti, arriverà un grande allenatore, non mi preoccupo affatto".

Pjanic parla anche della gara in programma martedì: "Questo non è il momento di pensare a cosa abbiamo fatto in Finlandia (Bosnia ko, ndr), giocavamo molto bene e positivi, eravamo solidi. Sono sicuro che abbiamo le qualità per fare dei gol. Non sarà facile fermare Verratti e Jorginho, sicuramente io e i miei compagni troveremo una soluzione per fermare i due registi. Prosinecki (il ct della Bosnia, ndr) ci darà delle indicazioni, noi dobbiamo giocare bene quando abbiamo il possesso palla".