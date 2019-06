Italia, Mancini: "Bravi, ma dovevamo fare il 4° gol"

08/06/2019

Roberto Mancini si gode la vittoria contro la Grecia , la terza in altrettante gare di qualificazione a Euro 2020. "Non so se è stata la mia migliore Italia, ma l'importante è continuare a migliorare. - ha esordito il ct a fine gara - La gara l'abbiamo voluta giocare così, siamo stati bravi fin dal primo minuto". Poi la tiratina d'orecchie: "Dovevamo fare il 4° gol nel secondo tempo, potevamo spingere di più e invece abbiamo gestito troppo".

Il ct ha spiegato la scelta (azzeccata) di schierare Insigne dal 1'. "Non era semplice scegliere, ma l'avevo visto brillante insigne. Lasciar fuori gli altri non era facile, ma ho pensato fosse la cosa giusta da fare".



Il Mancio traccia un bilancio della prima stagione alla guida della Nazionale. "Siamo un po' avanti, ma c'è ancora da lavorare molto. Tutto sommato e' andato tutto abbastanza bene". Infine sull'esordio per domani dell'Italia ai Mondiali di calcio femminile. "Prima di tutto complimenti all'Under 20, ci siamo e speriamo di arrivare alla finale. Poi un grande in bocca al lupo alla femminile, chiamerò Milena Bertolini per farglielo di persona".