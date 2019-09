Insigne non ce la fa: costretto a lasciare il ritiro della Nazionale

Guai in vista per Roberto Mancini che vede abbandonare il ritiro della Nazionale anche Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli, infatti, non è riuscito a recuperare dopo l'infortunio muscolare accusato in occasione della seconda partita di campionato contro la Juventus. Nulla di grave secondo i medici, ma l'azzurro non sarà disponibile per le trasferte in Armenia e Finlandia, valide per la qualificazione a Euro 2020. Mancini: "Zaniolo e Kean? Esclusione farà bene"

Tre assenti sembravano già troppi e invece Roberto Mancini dovrà aggiungere anche Lorenzo Insigne alla lista dell'infermeria della Nazionale. Sì, perchè dopo Chiellini, De Sciglio e Cristante si ferma anche l'attaccante napoletano. Niente di grave per lui, ma il problema muscolare che lo ha portato a lasciare il campo durante il match contro la Juventus, lo costringe allo stop anche in occasione delle partite contro Armenia e Finlandia. Insigne è tornato a Napoli per seguire le cure del caso ed essere a disposizione di Ancelotti già dalla prossima di campionato contro la Sampdoria. Dopo Acerbi, D'Ambrosio e Tonali, convocati in Nazionale per sostituire gli infortunati, tocca a Grifo raggiungere il ritiro azzurro e aggregarsi al gruppo.

L'Italia tornerà ad allenarsi da subito in vista dell'incontro di giovedì a Yerevan, contro i padroni di casa dell'Armenia. Domenica toccherà alla Finlandia affrontare gli azzurri nel sesto incontro valido per le qualificazioni a Euro 2020.