Schweppes lancia la lattina Roland-Garros: in palio due viaggi a Parigi

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A ridosso dell'ultima fase del Roland-Garros 2026, Schweppes porta sugli scaffali italiani la sua declinazione fisica della partnership con lo Slam parigino. È una lattina limited edition di Schweppes Tonica in cui il giallo del marchio incontra la terra rossa dei campi di Parigi. A completare l'operazione, un concorso con premi non banali: due viaggi per due persone al torneo.
La lattina che mescola giallo e terra rossa
Il design dell'edizione speciale è la traduzione grafica più diretta del binomio brand-torneo: il giallo storico di Schweppes combinato con il colore della terra battuta e il logo del Roland-Garros. La Original Tonic Water del marchio è distribuita su scala nazionale, sia nel canale horeca — bar, ristoranti, lounge — sia nella grande distribuzione, accompagnata da allestimenti dedicati nei punti vendita aderenti.
Come si partecipa al concorso
Il meccanismo di Vinci con Schweppes è lineare: acquistando almeno due prodotti Schweppes con un unico scontrino e registrando la prova d'acquisto sul sito www.vinciconschweppes.it si partecipa all'estrazione. Il concorso è attivo dal 15 marzo al 20 maggio 2026 nei punti vendita aderenti.
Due viaggi a Parigi e cento kit in palio
I premi principali sono due viaggi per due persone a Parigi, in programma dal 31 maggio al 1° giugno 2026: pacchetto comprensivo di voli, hotel, trasferimenti, biglietti per una partita del torneo e accesso alla Schweppes Lounge all'interno dell'evento. A questi si aggiungono 100 kit "Guarda il Roland-Garros con Schweppes" che includono cappellino panama, asciugamano con astuccio e borsone personalizzato, pensati per chi il torneo preferisce seguirlo da casa.
Cosa c'è dietro al Take Your Time
Il posizionamento di Schwepes, Take Your Time, trova nel Roland-Garros un terreno coerente: uno Slam di terra battuta, fatto di scambi lunghi e pubblico che resta seduto per ore. Il brand traduce il concetto in una campagna di comunicazione dedicata che accompagnerà l'edizione 2026, con la lattina speciale come oggetto-simbolo. Una scelta che segue una logica precisa: spostare il consumo della Tonica dall'occasione serale al rituale del torneo.