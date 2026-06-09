Schweppes lancia la lattina Roland-Garros: in palio due viaggi a Parigi

Il design dell'edizione speciale è la traduzione grafica più diretta del binomio brand-torneo: il giallo storico di Schweppes combinato con il colore della terra battuta e il logo del Roland-Garros. La Original Tonic Water del marchio è distribuita su scala nazionale, sia nel canale horeca — bar, ristoranti, lounge — sia nella grande distribuzione, accompagnata da allestimenti dedicati nei punti vendita aderenti.