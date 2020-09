Inter e Juve, sfida a distanza su DAZN

contenuto sponsorizzato

Lo spettacolo della Serie A continua su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Uno show che nel terzo e nel quarto turno di campionato ha in programma sfide molto interessanti per la classifica.

Nella terza giornata Udinese-Roma aprirà le danze sabato 3 ottobre alle ore 20:45, poi domenica 4 ottobre alle ore 12:30 sarà il turno di Atalanta-Cagliari e alle 15:00 del big match Lazio-Inter. Per quanto riguarda invece il quarto turno di Serie A sabato 17 ottobre alle 20:45 a Crotone la Juve farà il suo esordio su DAZN, poi domenica 18 ottobre si giocheranno alle 12:30 Bologna-Sassuolo e alle 15 Spezia-Fiorentina.

Nella terza giornata di campionato i riflettori saranno puntati soprattutto su Lazio-Inter. All'Olimpico gli uomini di Conte dovranno dimostrare di essere ancora la principale antagonista della Juve per lo scudetto. L'Inter però si troverà di fronte un avversario duro da affrontare. Nella scorsa stagione la squadra di Inzaghi ha dimostrato infatti di poter giocare un gran calcio e anche quest'anno le premesse sembrano buone per continuare a stupire, crescere e restare in scia alle prime della classe. Soprattutto se, in attesa di qualche rinforzo dal mercato, Immobile, Milinkovic, Luis Alberto e Correa dovessero continuare ad avere lo stesso rendimento in termini di gol, assist e qualità di gioco.

Qualità di gioco che domenica 4 ottobre anche l'Atalanta dovrà mostrare nel lunch match col Cagliari, confermando di essere la straordinaria macchina da gol vista la scorsa stagione. Guidata dall'estro di Gomez e dalla potenza di Zapata, contro i sardi la Dea dovrà sfoggiare il meglio del repertorio per evitare brutte sorprese e portare a casa il bottino pieno. Visto l'equilibrio alle spalle della Juve, infatti, alla resa dei conti ogni punto quest'anno potrebbe pesare come un macigno in classifica. E per la corsa alla zona Champions non saranno ammessi molti errori.

Errori che nemmeno la Juve potrà permettersi, soprattutto con una "piccola" come il Crotone. Allo Scida nel posticipo di sabato 17 ottobre la banda di Pirlo sarà chiamata a mettere subito in campo la giusta "cattiveria" e qualità per archiviare la pratica senza rischi e lanciare un messaggio forte e chiaro alle altre big del campionato, dimostrando di essere ancora la squadra da battere e di non voler far sconti a nessuno. Soprattutto dopo l'arrivo alla Continassa di Morata per dare più soluzioni in attacco alla corazzata bianconera.

La programmazione DAZN della terza e quarta giornata di Serie A

Giornata 3

Udinese-Roma, sabato 3 ottobre ore 20:45

Atalanta-Cagliari, domenica 4 ottobre ore 12:30

Lazio-Inter, domenica 4 ottobre ore 15:00

Giornata 4

Crotone-Juventus, sabato 17 ottobre ore 20:45

Bologna-Sassuolo, domenica 18 ottobre ore 12:30

Spezia-Fiorentina, domenica 18 ottobre ore 15:00

Come seguire le partite su DAZN

