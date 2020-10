Audi e-tron S Sportback, l'inizio di una nuova era

contenuto sponsorizzato

In casa Audi lo stile viaggia a una nuova velocità. Con "Audi e-tron S Sportback", presentata in anteprima al pubblico italiano in Piazza della Scala durante la Design Week di Milano, la Casa dei quattro anelli ridefinisce il concetto di elettromobilità, combinando design sofisticato, carattere sportivo e sostenibilità. Un mix perfetto di stile, tecnologia e prestazioni capace di dar vita a un Suv coupé dalle caratteristiche uniche. Audi e-tron S Sportback

















Grazie a tre motori full-electric, "Audi e-tron S Sportback" è in grado di sviluppare 503 CV in modalità boost che le consentono di scattare da 0 a 100 in 4,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 210 km/h. Tutto contando sempre su un'eccellente agilità, una trazione di livello superiore e un'autonomia adatta anche a lunghi spostamenti. Prestazioni raggiunte grazie alla straordinaria cura dei dettagli e alla qualità della batteria ad alto voltaggio. Rapido non solo sull'asfalto, questo SUV coupé si ricarica infatti dal 5% all'80% in circa 30 minuti presso le stazioni a ricarica ultra rapida e, grazie al sistema e-tron Charging System Compact, può essere ricaricato anche comodamente da casa. Durante i viaggi, la mobilità è invece garantita dal servizio e-tron Charging Service che permette l'accesso a oltre 140.000 punti di ricarica in tutta Europa.

Un progetto unico, che segna anche un nuovo capitolo della storia tecnologica del brand. Quarant'anni dopo l’introduzione della trazione quattro, con “Audi e-tron S” e “Audi e-tron S Sportback” Audi evolve infatti le 4WD portandole a un livello tecnico inedito. Alla trazione quattro elettrica si accompagna una prima mondiale: il torque vectoring elettrico, che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori portando i vantaggi garantiti dal “classico” differenziale sportivo Audi nell’era della mobilità a zero emissioni.

100% sportiva, 100% elettrica, 0 compromessi. Il design potente e sportivo di "Audi e-tron S Sportback", prima vettura di grande serie al mondo ad essere dotata di tre motori elettrici, esprime l'avanguardia dello stile targato quattro anelli. Un look dinamico sottolineato dalla parte posteriore inclinata e dalle specifiche appendici che ne enfatizzano le ruote. Sul frontale è invece la griglia ottagonale Singleframe in grigio chiaro a dare carattere al Suv coupé, rispecchiando perfettamente il design nella nuova era dell'elettrico.