Nazionale, Chiellini e la quota 100 presenze: "Non immaginavo di arrivare a tanto" Il capitano racconta il suo sì dopo la Svezia: "Abbiamo l'obbligo morale di rispondere alle convocazioni". Intanto spunta una foto "osé" Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



12/11/2018

Un anno fa, già poche ore dopo la clamorosa eliminazione contro la Svezia nello spareggio per Russia 2018 ci fu chi fece capire subito di voler continuare a giocare con la Nazionale. Forse anche per quella scelta Giorgio Chiellni oggi ne è il capitano e nella sfida di sabato in Nations League contro il Portogallo raggiungerà le 100 presenze con la maglia azzurra: "È un onore, più di qualsiasi sogno si possa fare da bambino. Si sogna di fare il calciatore, di giocare in Serie A e in Nazionale, ma arrivare a questo è tanto oltre. Sicuramente delle doti naturali le ho, ma c'è tanto lavoro dietro questo traguardo. E casualmente, il 17 novembre (2004, ndr) ho fatto il mio esordio e sempre il 17 novembre farò la mia 100esima partita", ha commentato con emozione il difensore della Juventus.

Che ha spiegato i motivi del suo sì anche dopo la delusione più cocente degli ultimi 60 anni: "La mancata qualificazione è un vuoto che ci portiamo dentro noi più vecchi e anche i più giovani. Ma ho fatto una riflessione molto lunga con me stesso, la Nazionale non si può rifiutare e non puoi decidere se andare o non andare. Ho massimo rispetto per chi decide diversamente, ma credo che finché l'allenatore della Nazionale ti chiama hai un obbligo morale di rispondere", ha detto in un'intervista a Sky.

L'Italia non si ritroverà ad affrontare Cristiano Ronaldo non convocato dal ct Fernando Santos, cosa che fa piacere praticamente a tutti i tifosi della Nazionale, tranne allo stesso Chiellini: "Mi sarebbe piaciuto giocarci contro, giocare contro i campioni ti aiuta sempre a migliorare e ho la fortuna di averlo in allenamento", ha ammesso il numero 3.

Proprio il Pallone d'Oro in carica è stato "complice" involontario di un episodio che ha infiammato i social nelle ultime ore con protagonista il suo capitano. Alla fine di Milan-Juventus il giovane difensore rossonero Raoul Bellanova (18 anni compiuti a maggio) è entrato nello spogliatoio bianconero per fare una foto con il fuoriclasse di Funchal e l'ha pubblicata su Instagram. Ma gli utenti hanno notato un dettaglio "hot" di Chiellini, che era completamente nudo pronto a fare la doccia. Anche se il difensore classe 2000 ha cancellato immediatamente il post, lo screenshot ha iniziato a fare il giro del mondo con tante battute sul "fallo" di Chiellini... e stavolta non si trattava dei contatti in area di rigore con Patrick Cutrone e Alessio Romagnoli.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X