Nations League, Croazia-Spagna e Germania-Olanda in esclusiva sulle reti Mediaset

14/11/2018

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. In occasione di quinto e sesto turno di "UEFA Nations League", Canale 5 e Italia 1 trasmetteranno rispettivamente in diretta e in HD due super sfide: "Croazia-Spagna" giovedì 15 novembre e "Germania-Olanda" lunedì 19 novembre. Due big match da non perdere.