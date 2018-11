Nations League, Croazia-Spagna giovedì in diretta su Canale 5 e Sportmediaset.it

14/11/2018

La Croazia, un solo punto in due partite, confermerà il 4-3-3 anche se la parte "italiana" della rosa scelta da Dalic dovrebbe partire dalla panchina visto che Jedvaj e Kovacic sono favoriti su Vrsaljko e Brozovic con Perisic titolare e i vari Badelj, Rog, Pasalic, Bradaric e Pjaca pronti a subentrare.



Lo stop interno contro l'Inghilterra (quattro punti in tre partite) nell'ultimo turno ha fatto nascere nuovi interrogativi sulla Spagna (sei punti in tre partite) che con la gestione Luis Enrique sembrava aver ritrovato d'un colpo gioco e convinzione persi nella difficile estate tra addio di Lopetegui ed eliminazione Mondiale agli ottavi. La situazione nel girone è comunque ampiamente favorevole, in attacco molto probabilmente rivedremo dall'inizio l'ex Juventus Morata.