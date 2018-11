Nations League, CR7 ancora fuori dai convocati del Portogallo: sorpresa Joao Mario

08/11/2018

Una volta che sarà andato in archivio il prossimo weekend di campionato sarà di nuovo tempo di Nations League, con l'Italia di Mancini impegnata il 17 novembre contro il Portogallo in una sfida decisiva per decretare la vincente del girone che comprende anche la Polonia. Il ct dei portoghesi, Fernando Santos, ha diramato oggi la lista dei convocati per le due partite della sua nazionale (contro i polacchi si gioca il 20 novembre), dalla quale è stato nuovamente escluso Cristiano Ronaldo. L'assenza del cinque volte Pallone d'Oro era annunciata e dunque non stupisce, la vera sorpresa è invece la convocazione di Joao Mario, che dopo essersi ripreso l'Inter con le ottime prestazioni delle ultime settimane ha riconquistato anche la maglia della Nazionale. Il centrocampista nerazzurro è uno dei tre 'italiani' presenti in lista insieme allo juventino Cancelo e al napoletano Mario Rui, in attacco c'è anche l'ex Milan André Silva.