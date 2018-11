Guai per Mancini e Gattuso: si è fermato Romagnoli

16/11/2018

Guaio muscolare per Alessio Romagnoli: una contrattura ha fermato il difensore della Nazionale e del Milan e lo ha costretto ad abbandonare il ritiro di Coverciano. Una tegola per Mancini che lo perde per le partite contro Portogallo e Usa, una tegola per Gattuso già in emergenza infortuni. Ancora incerti i tempi di recupero che saranno valutati nei prossimi giorni dallo staff medico rossonero: si spera di recuperarlo per la sfida con la Lazio.