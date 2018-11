Nazionale, Bonucci sui fischi: "La mamma degli imbecilli è sempre incinta"

17/11/2018

Leonardo Bonucci ha risposto ai fischi dei 73mila spettatori di San Siro per Italia-Portogallo con la stessa "eleganza" mostratagli: " La mamma degli imbecilli è sempre incinta ", ha detto stizzito alla fine del match di Nations League . Il difensore della Juventus non ha assolutamente gradito l'accoglienza personale, dato che è stato l'unico azzurro a essere beccato dal pubblico a ogni tocco di palla : oltre a lui, fischi anche per Ciro Immobile , ma al momento del cambio con Kevin Lasagna . Lo ha difeso Roberto Mancini : "I fischi a Leo non dovevano esserci, gioca la Nazionale e vanno incitati tutti", ha ricordato il ct.

"Ho la fiducia dei mei compagni di squadra, e questo mi basta", ha aggiunto subito l'ex capitano del Milan tornato in bianconero, che fu comunque fischiato anche a Torino in Italia-Macedonia l'anno scorso per una prestazione decisamente sottotono.

Quella contro i lusitani, invece, è stata ampiamente sopra alla sufficienza, come quella di tutta la Nazionale: "Ci abbiamo provato, ci manca ancora un po' di cattiveria sottoporta, in fase realizzativa".

Poi ha spiegato perché l'Italia è apparsa più in affanno nel secondo tempo: "Hanno iniziato a pressarci alto, all'inizio ci aspettavano bassi. Pizzi ha attaccato Jorginho e Verrratti e Bernardo Silva è andato a prendere Biraghi, così hanno rallentato le nostre fonti di gioco", ha detto nel post partita.