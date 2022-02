Test Sepang Day-2: miglior tempo per Vinales; 2. Pirro con la Ducati davanti ai rookie Bezzecchi e Fernandez

MOTOGP

Il pilota spagnolo e la moto italiana chiudono in cima alla classifica dei tempi la seconda giornata di test MotoGP in Malesia.

di

Stefano Gatti

In attesa dell’ingresso in pista dei big, la seconda giornata di test della MotoGP a Sepang ha visto impegnati in pista i collaudatori ed i piloti che si apprestano a fare il loro esordio nella Premier Class. Dopo il miglior tempo di Raul Fernandez (KTM Factory) nell'ultimo giorno del mese di gennaio, a svettare nella seconda giornata dello shakedown malese è stato Maverick Vinales con l'Aprilia, infrangendo per soli 17 millesimi il muro dei due minuti.

Quarantaquattro i giri coperti da Vinales, ammesso ai test con... largo anticipo rispetto agli altri titolari (che saranno in pista solo nel weekend) per le particolari concessioni delle quali - da regolamento - gode l'Aprilia. Lo spagnolo è stato l'unico a scendere sotto i due minuti. Alle sue spalle Michele Pirro (test rider e wild card della Casa di Borgo Panigale) che ha completato 56 giri lavorando soprattutto sui long run e Marco Bezzecchi, migliore dei cinque rookies della nuova stagione, in sella alla Desmosedici VR46 Racing (40 giri il suo bottino). Quarto tempo per Raul Fernandez, vicecampione della Moto2, in sella alla KTM, che era stato appunto il più veloce nello Shakedown 1 di lunedì 31 gennaio.

In pista con Suzuki, KTM, Honda e Aprilia anche i collaudatori Sylvain Guintoli, Mika Kallio, Stefan Bradl e Lorenzo Savadori. Da mercoledì in psta con Aprilia ci sarà anche Aleix Espargarò mentre - come anticipato - per tutti gli altri piloti titolari l'esordio stagionale in sella avverà nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 febbraio. Particolarmente atteso il ritorno in pista di Marc Marquez dopo l'incidente con la moto da enduro che - ai primi dello ocrso mese di novembre - lo ha costretto a saltare gi ultimi due GP della scorsa stagione.