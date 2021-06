Nessuna limitazione per il pubblico nei GP di Stiria ed Austria: rimane la bolla per gli addetti ai lavori. 

MOTOGP

Dopo la pausa estiva, il Campionato del mondo riprenderà con pubblico in presenza sulle tribune del Red Bull Ring. Il paddock rimane "off limits".

di

STEFANO GATTI

Ferragosto al Motomondiale, semaforo verde! L'organizzatore Dorna Sports ha confermato che non ci saranno limitazioni al numero di appassionati che potranno assistere in tribune ai due Gran Premi in programma nella prime metà di agosto al Red Bull Ring di Spielberg, quando i protagonisti del Mondiale torneranno in pista dopo le sei settimane di pausa che seguiranno il Dutch TT in programma sullo storico circuito di Assen l'ultima domenica di giugno.

"Dorna Sports ha il piacere di confermare che sia il Gran Premio della Stiria che il Gran Premio d'Austria (in programma rispettivamente domenica 8 e domenica 15 agosto, ndr) saranno quest'anno aperti al pubblico. Le restrizioni saranno cancellate quest'estate in Austria ed i cancelli del Red Bull Ring saranno aperti senza limitazioni agli appassionati della MotoGP che sono vaccinati, in possesso di tampone negativo oppure guariti dal Covid-19. Nel paddock del Motomondiale continuerà a restare in vigore la "bolla" anti-Covid".