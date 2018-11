MotoGP, Valentino Rossi: "Oggi avevo zero feeling, rimontare sarà dura"

17/11/2018

È un Valentino Rossi piuttosto scoraggiato quello che si presenta ai microfoni dopo le disastrose qualifiche di Valencia, chiuse al 16° posto: "È stata una giornata molto difficile - ha detto il pilota Yamaha - In mattinata era ancora bagnato e ci aspettavamo di essere molto competitivi, perché nelle Libere 2 di venerdì eravamo andati bene. Ho cercato di spingere per entrare subito nei 10, ma sfortunatamente sono caduto. Poi ho preso la seconda moto e ho ricominciato, ma purtroppo non ero abbastanza rapido e sono rimasto fuori".