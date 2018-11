MotoGP Valencia, Marquez vola sul bagnato nelle Libere 1

16/11/2018 di DANIELE PEZZINI

Una mattinata condizionata dalle pessime condizioni meteo, che per altro dovrebbero perdurare per tutto il weekend, con qualifiche e gara che molto probabilmente si correranno sul bagnato. La FP1 è stata addirittura sospesa dopo appena 8 minuti dal semaforo verde a causa della pioggia eccessiva, con Vinales e Rins autori di un paio di "scodate" davvero da brividi passando sulle grosse pozze rimaste sul tracciato.



Viste le previsioni, comunque, i big non si sono risparmiati e quando la sessione è ripartita sono scesi in pista per testare gli assetti da bagnato. A fare la differenza, tanto per cambiare, è stato il solito Marquez, che è stato il primo a scendere sotto il muro dell'1'41 quando la pista era ancora ai limiti del praticabile, per poi disintegrare la concorrenza sul finire del turno, con l'asfalto decisamente più asciutto.



Gli unici a contenere il distacco dal 93 sono stati gli alfieri del team Pramac, Miller e Petrucci, al suo ultimo weekend da pilota di team satellite, prima di passare alla Rossa ufficiale nel 2019. Quarto crono per il suo futuro vicino di box, Andrea Dovizioso, staccato comunque di quasi mezzo secondo da Marc. Alle spalle delle tre Desmosedici si è piazzata l'altra Honda di Pedrosa (+ 0''700), che ha cominciato bene il fine settimana dell'addio alle corse. Sesto tempo per la Suzuki di Iannone (+ 0''918), davanti alla M1 di Vinales e all'altra Ducati ufficiale della wild card Pirro (+ 1''069).



A chiudere la top 10 la KTM di Pol Espargaro (+ 1''125) e l'altra Suzuki di Rins (+ 1''198). Fuori, quindi momentaneamente non qualificati al Q2, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Il maiorchino, al rientro dopo l'infortunio di Buriram e le 4 gare di stop forzato, ha chiuso col 19° tempo a oltre due secondi dal futuro compagno di squadra, ma è comunque riuscito a completare 15 giri senza grosse sofferenze.