MotoGP, Rossi: "Grande qualifica, spero di star vicino a Marc"

13/04/2019

Vale si presenta ai microfoni col sorriso: "È stata una giornata particolare, perché non abbiamo potuto girare in FP3 a causa del nubifragio. La FP4 è stata in condizioni miste, in cui di solito fatichiamo, ma siamo andati bene lo stesso e questo è stato un buon segnale. Il passo? Oggi non ci abbiamo mai lavorato, non saprei dire com'è al momento...Dobbiamo anche capire cosa fare con le gomme perché non siamo sicuri della scelta e dipenderà molto dal meteo e dalle temperature. Marquez sicuramente va forte, anche Maverick andava bene, ma sono comunque le indicazioni emerse venerdì...vedremo domani".



Soddisfatto naturalmente anche il leader del mondiale: "È andata bene per come si era messa la giornata, è stato un sabato strano e dopo la pioggia la pista è cambiata. C'era anche molto vento, per questo la moto si muoveva molto in rettilineo, ma sono condizioni che non dovremmo più avere in gara. L'obiettivo era la prima fila ed è stato centrato. Vale? È sempre interessante vedere come vanno questi giovani - ha scherzato - No, lui è incredibile, è sempre molto forte e se parte dalla seconda posizione vuol dire che lotterà per la vittoria. Credo che la gara sarà dura e con tante incognite, per tutti, perché la pista è diversa e dovremo adeguarci".