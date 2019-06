MotoGP Olanda, Quartararo davanti a tutti dopo le Libere 3

29/06/2019 di DANIELE PEZZINI

Fabio Quartararo si conferma fenomenale sul giro secco e chiude al comando la terza sessione di libere del GP d'Olanda, ottava tappa del Motomondiale. Il francese della Yamaha Petronas ha girato in 1'32''471 (nuovo record della pista), tenendosi dietro la Ducati di Petrucci , la M1 ufficiale di Vinales e la Honda di Marquez . Ottavo tempo per Dovizioso , mentre è rimasto fuori dalla top 10 Rossi : cancellato il suo tempo buono, partirà dal Q1.

Quartararo continua dunque a stupire e mette gli occhi su quella che potrebbe essere la sua terza pole, nell'anno da rookie in MotoGP. Il nizzardo, con un super giro nel time attack finale, ha messo in riga tutti i big del mondiale, sgretolando il record della pista (che apparteneva a Rossi dal 2015) e tenendo a bada tre moto ufficiali. Primo inseguitore è un ottimo Petrucci (+ 0''109), seguito a ruota da Vinales (+ 0''167, con il tempo di venerdì pomeriggio) e Marquez (+ 0''217). Leggermente più staccato dai rivali Andrea Dovizioso, che ha faticato specialmente con la doppia soft (+ 0''451 il suo ditacco), ma ha dato prova di un ottimo ritmo gara con le mescole più dure.



Beffa finale invece per Valentino Rossi: il Dottore era riuscito a centrare il crono che gli valeva la top 10, ma una volta rientrato ai box gli è arrivata la comunicazione che il suo giro era stato cancellato per aver ecceduto i limiti della pista. Entrambe le ruote della sua M1 erano sul verde, il risultato è 14° tempo e passaggio obbligato dal Q1.



Direttamente al Q2 ci saranno invece le due Honda LCR di Nakagami e Crutchlow (rispettivamente 5° e 9° tempo combinato), l'altra Yamaha Petronas di Franco Morbidelli (6°), Miller con la Ducati Pramac (7°) e Mir con la prima delle Suzuki (10°). Fuori invece Alex Rins, anche lui escluso eccellente. A provare a dar fastidio a lui e Rossi nella lotta per le prime 4 file ci saranno anche Iannone con un'Aprilia in crescita (12° tempo finale) e Bagnaia con l'altra Ducati Pramac (13°).