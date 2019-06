MotoGP Olanda, incidente pauroso per Rossi: è il terzo k.o. di fila

30/06/2019

Sembra entrato in un vero e proprio incubo Valentino Rossi. Il pilota Yamaha è stato vittima di una spaventosa caduta alla curva 8, nei primissimi giri del GP d'Olanda, in cui per altro partiva in 14esima posizione. Vale, fortunatamente, si è rialzato senza conseguenze ed è subito andato a sincerarsi delle condizioni di Nakagami, rimasto vittima della sua scivolata (e per fortuna illeso anche lui). Terzo ritiro di fila, dopo quello del Mugello e quello di Barcellona, dovuto allo strike di Lorenzo. Una stagione maledetta, che al momento lo vede a 88 punti di distacco dalla vetta del Mondiale.