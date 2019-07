MotoGP Germania, Marquez: "Partiti forte, ma occhio alle Yamaha"

05/07/2019

Felice anche Fabio Quartararo, che ha chiuso con il 3° crono complessivo nonostante un po' di nervosismo negli ultimi minuti delle Libere 2: "Alla fine della FP2 avevo tanti piloti in traiettoria e in quattro giri di time attack non sono riuscito a farne uno buono e pulito. Forse mi sono arrabbiato un po' troppo, ma quando sei in moto è così. Comunque è stato un giorno positivo. Il feeling è buono, bisogna tenere d'occhio la gomma posteriore, ma questa pista va bene per il mio braccio, perché tutte queste curve a sinistra mi fanno soffrire un po' meno di quanto accadeva ad Assen".



Non soddisfatto del suo avvio Andrea Dovizioso, che in classifica iridata è il più diretto inseguitore di Marc Marquez (sebbene sia staccato di ben 44 punti): "Siamo riusciti a migliorare progressivamente le nostre prestazioni, ma al momento non abbiamo ancora raggiunto il livello che volevamo. In particolare continuiamo a faticare con la velocità a centro curva, ma non sono preoccupato perché è soltanto venerdì ed abbiamo ancora tempo per lavorare sulla moto. Il time attack? Non sono riuscito a fare un giro lanciato ‘pulito’, anche perché sto ancora faticando un po’ per un problema dovuto ad una piccola contusione alla schiena e nel finale ho preferito non forzare troppo e risparmiarmi per il resto del weekend. Sicuramente saremo più veloci sabato mattina, ma lo saranno anche i nostri rivali. Dobbiamo semplicemente restare concentrati e continuare a lavorare, sulla costanza prima ancora che sulla velocità pura, perché la gara ha 30 giri ed è molto lunga".



Venerdì non esaltante anche per l'altro ducatista Petrucci, fresco di rinnovo contrattuale con il team di Borgo Panigale: "È stata una giornata un po’ più complicata di quanto ci aspettassimo perché in passato qui siamo sempre stati abbastanza competitivi, anche se sappiamo che il Sachsenring non è la pista più adatta alle caratteristiche della nostra moto. Oggi invece abbiamo faticato: a parte la velocità sul giro singolo dobbiamo innanzitutto migliorare la nostra costanza a livello di passo e gestire più efficacemente la gomma posteriore, perché quando cerchiamo di preservarla non siamo abbastanza veloci e la gara qui è molto lunga. Ci resta del lavoro da fare per trovare un miglior bilanciamento ed ora analizzeremo bene i dati per farlo; penso che il nostro potenziale sia più alto di quanto mostrato fin qui".