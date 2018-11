MotoGP eSport Championship, Ducati campione con Trastevere73

17/11/2018

Lorenzo Daretti è campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Il gamer romano ha trionfato nella finalissima del MotoGP eSport Championship tenutasi a Valencia, sbaragliando con la sua Ducati la concorrenza degli altri 11 finalisti e battendo nel finale lo spagnolo Eleghost555 (team Marc Vds). Daretti, che corre col nickname di Trastevere73 e col 58 di Marco Simoncelli sulla carena della Desmosedici, ha coronato nel migliore dei modi una giornata iniziata con la conquista della pole position (in 1'23''207) e con la consegna del trofeo per il giro veloce da parte di Jorge Lorenzo. Sul terzo gradino del podio un altro italiano: Andrea Saveri (AndrewZh), per l'occasione alla guida di una Yamaha ufficiale. Al vincitore, oltre al titolo iridato, è andata anche una BMW 240i.