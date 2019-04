MotoGP, Dovizioso: "Ad Austin guadagnato punti che faranno la differenza"

19/04/2019

Andrea Dovizioso è tornato a casa da Austin come leader della classifica MotoGP, ma sa che siamo solo all'inizio di una lunga battaglia. "Siamo in quattro piloti tutti molto vicini e la classifica rispecchia i valori in campo. Portare a casa punti importanti e addirittura riuscire a guadagnare sugli altri, può fare la differenza a fine campionato", ha detto il ducatista a Sportmediaset durante un evento romano.