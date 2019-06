MotoGP Catalogna, Quartaro: "Felice, anche il passo è buono"

15/06/2019

Grossa soddisfazione anche per Marquez, che a fine giornata bada al sodo: "Sono molto contento perché abbiamo fatto un po’ di fatica, ma quando è l’ora della verità siamo sempre lì davanti. Questa è la cosa più importante per noi e per il campionato. Ho fatto un giro abbastanza buono, ma poi al secondo tentativo ho sbagliato in curva 4 e per poco non sono caduto. Sono felice di come è andata la giornata e di come abbiamo lavorato. Le Yamaha qui sono molto forti, ma comunque per il campionato le più pericolose al momento sono le Ducati, quindi sono contento di essere davanti a loro".



Non pienamente sicuro di sé, invece, è sembrato Maverick Vinales: "Abbiamo lavorato tanto per la gara, mi sono concentrato soprattuto su FP2 e FP4 in questo weekend. Sicuramente non era la moto migliore per fare un buon giro secco, ma mi sono comunque trovato molto bene con le gomme usate al mattino. Dobbiamo lavorare ancora perché comunque non è una situazione semplice. Non è facile avere la costanza e la fiducia, ci dobbiamo lavorare".



Vede una luce in fondo al tunnel Jorge Lorenzo, che nonostante il 10° tempo in qualifica si è detto soddisfatto dei progressi e dell'andamento del weekend: "È stato il finesettimana più costante di questo inizio stagione - ha detto il maiorchino - Non abbiamo fatto mai un tempo esplosivo, è vero, ma siamo sempre rimasti in top 10. I cambiamenti sulla moto ci hanno aiutato parecchio, ma mancano ancora moltissimi pezzi per completare il puzzle. Devo avere pazienza. La gara? Non ho il ritmo per la top 5, proverò a centrare la top 10, facendo una buona partenza e una gara regolare, senza perdere posizioni. È questo il mio obiettivo".