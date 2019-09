MotoGP San Marino: Vinales in pole, pasticcio Marquez-Rossi

di

DANIELE PEZZINI

Maverick Vinales partirà davanti a tutti nel GP di San Marino, tredicesima tappa del Motomondiale. Il pilota Yamaha ha conquistato la sua seconda pole stagionale in 1'32''265, tenendosi alle spalle la KTM di un super Pol Espargaro e la M1 del team Petronas di Quartararo. Pasticcio finale Marquez-Rossi, che si sono ostacolati a vicenda non riuscendo a migliorare i propri tempi: partiranno 5° e 7°. In mezzo a loro la Ducati di Dovizioso. Vinales mette tutti in fila a Misano Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa Ultime gallery Vedi tutte

Nessun pilota italiano in prima fila a Misano. In un ultimo giro tiratissimo è stato Vinales a spuntarla, rifilando tre decimi a un quasi incredulo Espargaro, che ha regalato alla KTM un risultato straordinario, che premia i progressi fatti dalla casa austriaca negli ultimi weekend. Si è dovuto accontentare del terzo crono (+ 0''306) il dominatore delle libere Fabio Quartararo, che ha perso l'occasione di giocarsela con gli altri all'ultimo giro a causa di un'escursione fuori dai limiti del tracciato.

L'episodio decisivo è però avvenuto alle spalle di questo terzetto: Marquez, che era in scia a Rossi e stava girando su tempi da pole, è finito leggermente lungo al Curvone e da lì si sono innescate una serie di incomprensioni tra i due che hanno rovinato il giro di entrambi. Risultato finale: il leader del Mondiale partirà 5° (alle spalle di un ottimo Franco Morbidelli), il padrone di casa 7°, con un distacco finale di oltre 8 decimi dal compagno di team. Entrambi sono poi stati convocati dai commissari per chiarire la situazione. Per Vale, comunque, la prima fila sembrava quasi un miraggio, visti i tempi dei primi giri.

Ad approfittarne, in un certo senso, è stato Andrea Dovizioso, che in un sabato complicato per la Ducati ha strappato il 6° tempo (appena 41 millesimi più veloce di Rossi), buono per una seconda fila preziosa in ottica gara. In terza col Dottore scatteranno l'altra KTM di Zarco e la Suzuki di Rins, in quarta ci saranno invece Mir, Nakagami e il test rider Ducati, Michele Pirro, a Misano come wild card.

Sabato pomeriggio totalmente da dimenticare per Danilo Petrucci, che non è riuscito a superare il Q1 e sarà costretto a partire dalla sesta fila. Il 17° tempo finale è il peggior risultato in qualifica della sua prima stagione da pilota Ducati ufficiale, che lo relega anche alle spalle delle Ducati Pramac di Bagnaia (13°) e Miller (16°). Al fianco di Petrux al via ci sarà la Honda di Jorge Lorenzo, che non è andato oltre il 18° tempo, ma ha dato segnali confortanti all'interno di un periodo di grossa sofferenza.

Non ha neanche preso parte alle qualifiche Andrea Iannone, che dopo una doppia caduta (una al venerdì, una nelle Libere 4) è stato costretto a dare forfait per una grossa sofferenza alla spalla sinistra. Il pilota abruzzese è stato portato al centro medico per ulteriori controlli ed è stato infine dichiarato "unfit".

LA GRIGLIA DI PARTENZA

CALENDARIO E CLASSIFICHE