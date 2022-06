MotoGP, Quartararo alla vigilia di Sachsenring: "Gara lunga dal punto di vista mentale"

GP GERMANIA

Il leader del Mondiale parla prima del GP di Germania: "Ho appena vissuto due weekend incredibili". Bagnaia fiducioso: "Barcellona ormai è il passato, i test sono andati bene"

Vigilia del decimo weekend in MotoGP. Si corre in Germania, al Sachsenring, il circuito più corto tra quelli presenti nel Motomondiale. Nella conferenza stampa per i piloti, Fabio Quartararo punta ad ottenere un’altra vittoria: “Il tracciato è corto. Sono motivato e spero di poter vincere anche qui”. Ben focalizzato sulla gara 'Pecco' Bagnaia: “Stiamo facendo un buon lavoro, la caduta di Barcellona è da lasciare alle spalle”. © Getty Images

La MotoGP fa tappa in Germania, prima del Gran Premio di Olanda e della sosta estiva. Quest’anno, la gara di Sachsenring sarà particolare, vista l’assenza di Marc Márquez - il vincitore delle ultime otto edizioni – e vedrà, quindi, eleggere un nuovo principe di Sassonia. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Quartararo ha indicato la strada per trionfare, come ha fatto nel tracciato di Barcellona: “In realtà la pista è tra le più corte e sono tante le curve a sinistra. La gara è lunga dal punto di vista mentale e la differenza la farà sicuramente la testa”. Un momento perfetto per il pilota francese, che cercherà di consolidare il primato nel Motomondiale: “Credo di aver ottenuto quello step mentale che ha fatto la differenza nella gara di Austin. Ho deciso di smetterla di lamentarmi e di fare qualcosa di diverso. Fino ad ora abbiamo disputato un’ottima prima parte di stagione. Spero di fare bene anche qui”, chiude Quartararo.

A volersi risollevare, dopo l’errore di valutazione a Montmelò, è sicuramente il pilota dell’Aprilia Aleix Espargarò: “Dico la verità, domenica sera non sono riuscito a dormire. Continuavo a pensare a quell'errore. Tutti nella squadra lavoriamo per raggiungere il miglior risultato possibile”. Lo spagnolo è il primo inseguitore di Quartararo e una vittoria potrebbe riaprire i giochi, visto che sono solo 22 i punti di distacco dal rivale della Yamaha: “L'anno scorso, in Germania, sono stato veloce sia nelle qualifiche che in gara. L’obiettivo è quello di riuscire a portare a casa più punti possibili in queste ultime gare prima della pausa”.

Chi è a caccia di riscatto, insieme allo spagnolo, è “Pecco” Bagnaia. Dopo il giro a vuoto di Barcellona cercherà punti fondamentali per non uscire dai giochi prima del previsto. Il pilota della Ducati si è detto fiducioso ed è convinto di poter far bene in Germania: “I test che abbiamo fatto sono andati molto bene. Quest’anno è più semplice rispetto allo scorso mondiale, dove dovevo recuperare molti più punti. Quindi mantengo le mie ambizioni. Ho le idee chiare: non sarà sicuramente semplice, ma proveremo a recuperare”.

Proverà a dar fastidio anche l’altro pilota in rosso Jack Miller, che ha appena firmato un contratto biennale con la KTM. L’australiano vuole fare bene al suo ultimo anno in Ducati e proverà ad essere protagonista in questa gara: “Bagnaia e tutto lo staff mi mancheranno. Ringrazio il mio nuovo team per l'opportunità. Sono da diversi anni in Ducati e credo di poter dare ancora molto a questo sport, per questo ho scelto di cambiare un po' ambiente”.