MotoGP Qatar: doppietta Ducati con Martìn e Bastianini, qualifiche amare per Bagnaia e Quartararo

motogp qatar

Uno-due Ducati in prima fila nel GP del Qatar: pole allo spagnolo, prima fila anche per la "Bestia"

di

Luca Bucceri

Va alla Ducati Pramac di Jorge Martìn la prima pole position della stagione di MotoGP sul circuito di Losail del GP del Qatar. Il pilota spagnolo, che ha chiuso le qualifiche in 1:53.011, bissa la pole della scorsa stagione davanti ad un sorprendente Bastia nini e alla Honda di Marc Marquez. Seconda fila per la Ducati di Miller, mentre Bagnaia partirà dalla nona casella in griglia di partenza davanti, di due posizioni, all'iridato Quartararo. Losail, Martìnator agguanta la prima pole Getty Images

"Martìnator" ci prende gusto in quel di Losail e dopo la fantastica pole conquistata lo scorso anno nel secondo appuntamento stagionale della MotoGP (la gara di Doha), cala il bis in Qatar firmando la prima pole position del 2022. Con in mano una Desmosedici da far paura, il pilota spagnolo conquista il miglior crono in qualifica piazzandosi davanti ad un altro mostro del sabato, quella "Bestia" che ha fatto emozionare l'Italia dei motori fino all'ultimo settore del tracciato prima di posizionarsi secondo in una prima fila composta anche dalla Honda di Marc Marquez. Applausi a scena aperta per Jorge Martìn e Enea Bastianini, che dopo aver lottato nel 2021 per il titolo di rookie dell'anno (poi vinto dallo spagnolo), hanno messo in scena alla prima stagionale della MotoGP uno spettacolo che mancava da tanto agli appassionati delle due ruote.

Sorride Gresini, al ritorno come team ufficiale in MotoGP, sorride anche Ducati nonostante le factory siano più indietro dei team satellite. La prima Desmosedici ufficiale è infatti quella di Jack Miller che si piazza in seconda fila al quarto posto in griglia davanti a Aleix e Pol Espargarò, mentre quella di Francesco Bagnaia non va oltre il nono tempo della sessione di qualifica piazzandosi in terza fila in compagnia di Brad Binder e Joan Mir.

Da rivedere, in un sabato non proprio esaltante, le prestazioni delle M1 della Yamaha, con Fabio Quartararo in difficoltà e 11° in griglia di partenza dietro alla Suzuki di Rins e davanti al compagno di box Morbidelli. Nella sessione di Q1 che ha preceduto la finestra per la pole, oltre i guizzi di Binder e Quartararo che hanno staccato il pass, si registrano il 13° posti di Zarco e il 15° del rookie Marco Bezzecchi. Gli altri italiani, Marini, Dovizioso e Di Giannantonio, si piazzano 17°, 20° e 21°.