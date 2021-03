MotoGP, Marquez non vuole più rischiare: salta il GP del Qatar

Marc Marquez non vuole correre più nessun rischio e ha così deciso di rinunciare al GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale MotoGP in programma nel weekend. Lo spagnolo della Honda, dopo un consulto medico, ha scelto di essere prudente e di non affrettare il suo rientro alle gare: "Ci ho creduto dopo i test a Portimao e Montmelo, ma non sono ancora nelle condizioni migliori per poter tornare". Al suo posto correrà ancora Bradl.