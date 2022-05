MotoGP Italia: Bagnaia si prende le Libere 3, spettacolo Ducati verso il Q2

MOTOGP ITALIA

Prestazione super del pilota italiano, in Q2 ci saranno ben sei motorizzate Ducati

È Francesco Bagnaia a conquistare il miglior tempo della terza sessione di prove libere del GP d'Italia, ottava tappa stagionale della MotoGP. Il pilota italiano, che al Mugello corre in 1:45.393 precedendo di 276 millesimi l'Aprilia di Espargarò, apre la lista di Ducati che volano al Q2. Sono infatti ben sei le motorizzate di Borgo Panigale ad accedere direttamente alla sessione di qualifica per la pole: Marini chiude 3° seguito da Zarco, Bezzecchi, Bastianini e Martìn. Quartararo dentro per soli 28 millesimi. © Getty Images

È vero e proprio spettacolo Ducati nella terza e ultima sessione di prove libere che concede ai piloti di conquistare un posto diretto per il Q2 al Mugello. Nella mattina di prove per il GP d'Italia, infatti, le motorizzate di Borgo Panigale sorprendono tutti e riescono a piazzarsi per sei posti sui dieci disponibili per la sessione diretta per la pole, con un vero e proprio dominio segnato dalla Desmosedici di Francesco Bagnaia. Intenzionato a mettersi alle spalle la gara sfortunata di Le Mans, Pecco ha lasciato agli inseguitori solo la polvere nelle FP3, registrando un tempo di 1:45.393 inarrivabile per l'Aprilia di Aleix Espargarò, che si è arreso agli scarichi del pilota piemontese seguendolo a distanza di due decimi.

Applausi per le altre Ducati, che dal 3° al 7° tempo della sessione e della combinata fanno sorridere la Casa italiana. Ottimo piazzamento di Luca Marini con la moto del team Mooney VR46, col compagno di box Bezzecchi che registra il 5° tempo tra la Pramac di Zarco e la Gresini di Bastianini. Bene anche Martìn, che nonostante qualche acciacco riesce a portare la sua moto al 7° tempo in combinata.

In top 10 anche le due Honda di Pol Espargarò e Nakagami, così come la Yamaha di Fabio Quartararo che conquista il Q2 per un soffio. Sono infatti solo 28 i millesimi che dividono il francese dall'ex compagno di box Vinales, che in sella alla sua Aprilia è il primo degli scontenti che dovrà partire dal Q1. Con lui ci saranno anche le Suzuki di Rins e Mir, ma soprattutto le altre tre Ducati in pista di Miller, Pirro e Di Giannantonio.