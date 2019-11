MotoGP, GP Malesia: Quartararo in pole position, Valentino Rossi 6°, caduta per Marquez

MOTOGP MALESIA

Sarà Fabio Quartararo a partire dalla pole position nel Gran Premio della Malesia in MotoGP. Il francese strappa il tempo più rapido nella gara di casa del suo Team Petronas, un 1:58.303 inarrivabile per tutti gli altri in condizioni meteo critiche. Secondo Maverick Vinales a +0.103, Franco Morbidelli splendido 3° a +0.129. Buona seconda fila per Valentino Rossi, 6° a +0.697. Caduta per Marc Marquez, che partirà 11°. Andrea Dovizioso 10° e deluso. Dominio Yamaha nelle qualifiche di Sepang

















































































































Che per il Team Petronas potesse esserci un weekend speciale alle porte, in occasione della gara di casa in Malesia, lo si era intuito. Tutte le avvisaglie erano già emerse in queste settimane, ma forse in pochi avrebbero sognato un sabato così dolce dopo le qualifiche del sabato di Sepang in MotoGP. Non soltanto infatti Fabio Quartararo trova la quinta pole della sua stagione, ma c'è anche un sontuoso terzo posto per Franco Morbidelli. E a completamento di un quadro decisamente roseo per la Yamaha, c'è anche Maverick Vinales secondo, per una prima fila tutta made in Iwata.

E dire che il sabato malese è tutt'altro che una giornata semplice, anche perché sopra Sepang incombono nuvoloni nerissimi e sin dalle Libere 4 il meteo diventa una variabile da tenere sempre in considerazione. E la mattina riconsegna alla MotoGP un Valentino Rossi decisamente in palla, come dimostrato poi dalla sesta posizione in qualifica. Delusione Ducati invece per Andrea Dovizioso: se il passo nelle FP4 era parso più che rinfrancante, il tempo lanciato per il forlivese non arriva mai. E alla fine il suo scuotere la testa sotto la bandiera a scacchi parla meglio del più efficace dei cronometri.

Una costante della giornata sono però purtroppo le cadute. E se nelle FP4 a pagare dazio alla scivolosità del tracciato sono Lorenzo, Bagnaia e addirittura il poleman Quartararo, a fare sensazione è la caduta di Marc Marquez nel corso delle qualifiche. Il campione del mondo perde infatti il controllo della sua Honda in curva 2 dopo il primo tempo cronometrato e stavolta non riesce a evitare la caduta con uno dei suoi proverbiali salvataggi in extremis: per lui fortunatamente nessuna conseguenza dal punto di vista fisico, ma la consapevolezza di dover partire in gara dalla piazzola numero 11. Per lui è la peggiore qualifica stagionale.