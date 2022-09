MotoGP Giappone, Bagnaia lancia la sfida a Quartararo: “Siamo la moto da battere”  

GP GIAPPONE

Il pilota italiano della Ducati è distante solo dieci punti dal francese, reduce dalla caduta in Spagna: “Ma mi sento bene”

© Getty Images Entra nel vivo la lotta per la conquista del Motomondiale. In Giappone, quintultima gara stagionale con l’incognita pioggia, sono tre i piloti racchiusi in appena 17 punti. Il leader Quartararo, reduce dalla caduta di Aragon, rassicura: “Sto bene e darò il massimo”. Bagnaia insegue a dieci punti: “Mi piace questo tracciato, abbiamo la moto migliore”. Al terzo posto Espargaro: “Può succedere di tutto”. Appuntamento domenica alle 8 ora italiana.

Cinque gare alla fine del Motomondiale e un titolo ancora tutto da decidere con tre piloti racchiusi in appena 17 punti in cima alla classifica: Quartararo, Bagnaia ed Espargaro. In Giappone, sul circuito di Motegi, proprio il leader della classifica Fabio Quartararo prova a mantenere la leadership: “Ho ripreso ad allenarmi dopo la caduta di Aragon, mi sento meglio fisicamente e sono sicuro di riuscire a gareggiare al meglio”, le parole del francese nella consueta conferenza stampa che precede il week end. “Riusciamo ad essere competitivi in tutte le gare e anche qui a Motegi sarà così, penso che sarò veloce, è un tracciato che mi piace e non vedo l’ora di tornare sulla moto”.

Unica incognita il meteo, con rischio pioggia: “Ma il tracciato tiene bene è c’è molta aderenza, non mi preoccupa una gara bagnata o con la pioggia”. Infine, la sfida per la conquista del motomondiale: “Siamo in tre piloti racchiusi in 17 punti, spingiamo tutti al massimo e daremo tutti del nostro meglio. Sarà un bel finale di stagione, come sempre darò il 100% per tutte e cinque le prossime gare”.

Proprio Bagnaia, distante 10 lunghezze da Quartararo in classifica generale (211 punti a 201), è fiducioso per questa gara: “E’ uno dei miei tracciati preferiti, mi trovo sempre bene a Motegi, credo che il week end possa essere molto positivo. La pista si adatta molto bene alla nostra moto, siamo la moto da battere”. Anche per il pilota della Ducati un pensiero alla pioggia che potrebbe condizionare la gara e la corsa al titolo: “Non sto pensando troppo alla vittoria del campionato, mancano ancora cinque gare e sono tante. Il maltempo non mi preoccupa particolarmente”.

Al terzo posto nella classifica piloti Aleix Espargaro, a 17 punti da Quartararo e sette da Bagnaia: “La nostra moto sta migliorando, è tanto che non giro qui in Giappone ma è un tracciato che mi piace. Dovremo essere bravi ad adattarci al bagnato ed essere veloci a cambiare strategia se necessario”, dice il pilota Aprilia, per poi concludere: “Ovviamente c’è un po’ di pressione nella lotta al titolo, ma riesco a gestirla al meglio e sono fiero di essere in cima alla classifica. Cercherò di godermela il più possibile e di dare il massimo fino alla fine, tutto può succedere. La corsa è ancora apertissima, ci sono tanti punti in palio”.

Anche Enea Bastianini, reduce dalla vittoria di Aragon e con i suoi 163 punti al quarto posto in classifica generale, è ancora in corsa per il mondiale: “Sono molto felice del mio ultimo fine settimana, questo mi dà molta fiducia anche se sarà dura qui a Motegi, non ho mai girato in MotoGp su questa pista”, le parole dell’azzurro, che fa un pensiero alla corsa al titolo: “Sarà molto difficile vincere, ho pochissime possibilità ma intanto è importante fare belle gare e crescere di volta in volta. Devo dare sempre il 100%, poi vediamo se riceverò ordini di scuderia per aiutare Bagnaia ma al momento non ne ho”.

Anche Marc Marquez (Honda) presente in conferenza stampa: “Sono molto deluso dopo Aragon quindi vorrei riscattarmi in Giappone, ma non sarà facile. E’ un anno difficile per noi ma dobbiamo concentrarci su Motegi, la gara di casa a cui teniamo molto. Il tempo è un’incognita e di certo non aiuta”. Gara in programma domenica mattina alle 8 ora italiana.