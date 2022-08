MotoGP, Bagnaia lancia la sfida a Quartararo

VERSO SPIELBERG

Il ducatista fiducioso per la gara in Austria: "Recuperato punti, ma non penso al campionato". Il francese: "Senza penalità, sarà una gara più normale"

© Getty Images Il distacco in classifica resta ampio, ci sono 49 punti tra lui e Quartararo, ma Francesco Bagnaia non ha ancora messo via i sogni di vincere il titolo della MotoGP, soprattutto dopo la doppietta di Assen e Silverstone. Anche in Austria, dove si correrà domenica, l'obiettivo è quello di ridurre il gap dal francese, reduce da un momento non troppo felice dopo la caduta in Olanda e i tanti problemi in Inghilterra.

"A Silverstone siamo riusciti a recuperare diversi punti in classifica generale, ma per il momento non voglio pensare al campionato. Devo restare concentrato, gara per gara, cercando di ottenere sempre il miglior risultato possibile. Nell'ultimo GP sono riuscito ad ottenere una vittoria inaspettata e credo sia stata una delle più belle della mia carriera", ha detto "Pecco". Spielberg è una pista favorevole alle Rosse e si può pensare al tris, magari con l'aiuto dei tanti altri compagni di marca: "Ora arriviamo in Austria, su una pista che storicamente è sempre stata favorevole alla Ducati. Bisognerà vedere come sarà ora con la nuova chicane, ma sono convinto che ci siano comunque i presupposti per poter fare bene. Sono pronto ed entusiasta di poter correre di nuovo al Red Bull Ring", ha concluso.

Non si sente ancora braccato, ma di certo Fabio Quartararo ha perso un po' di quelle sicurezze (e punti), che lo avevano lanciato in vetta alla classifica. "Dopo Silverstone ero un po' dispiaciuto, ma ho usato quell'energia in modo produttivo. Mi sono allenato parecchio e mi sento concentrato e pronto per il weekend. Senza dover scontare penalità, questo GP sarà più normale. Il nostro unico obiettivo è fare il miglior lavoro possibile. Sappiamo che quella di Spielberg non è la nostra pista migliore, ma qui sono stato terzo nel 2019 e nel 2021. Se avremo la giusta motivazione e lavoreremo duro, possiamo ottenere dei buoni risultati", ha detto.