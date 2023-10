MotoGp, Bagnaia fiducioso: "Ci aspettano tre gare buone per noi"

© Getty Images

La MotoGp torna e fa tappa in Indonesia. In conferenza stampa, Pecco Bagnaia si mostra fiducioso sui prossimi appuntamenti, a partire proprio da Mandalika: "Ci sono tre gare consecutive che possono essere buone per noi. In Giappone abbiamo ritrovato feeling e potenziale". A soli tre punti di distanza suona la carica Jorge Martin: "Siamo vicinissimi, ci aspetta un mini campionato di sei weekend e la mia mentalità non cambia: proverò a vincere".